مكافحة الإرهاب في تونس: دور الأسرة مهم في مواجهة محاولات استقطاب النشء والشباب

استضافت العاصمة التونسية، أمس، الأربعاء، أعمال المؤتمر العربي الثاني والعشرين للمسئولين عن مكافحة الإرهاب، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، برئاسة مساعد المدير العام لشئون مكافحة الإرهاب برئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية اللواء عبد الله الهويريني، ومشاركة ممثلين عن الدول العربية، وجامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومؤسسات دولية تُعنى بمكافحة الإرهاب.



وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، في كلمته خلال الجلسة، أهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر التي تلامس عدة جوانب من معضلة الإرهاب، ومن بينها دراسة حول مختلف الجماعات والمنظمات الإرهابية العاملة في المنطقة العربية، خاصة تلك المرتبطة بجهات أجنبية، مشيرًا إلى أنها دراسة يُؤمَّل من ورائها أن تعكس صورة شاملة عن هذه المنظمات والجماعات.



وأبرز الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أهمية بحث الروابط القائمة بين هذه التنظيمات وعصابات الإجرام المنظمة العابرة للحدود في ظل المؤشرات المتزايدة حول علاقات التعاون بين هذه الجماعات الإجرامية، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع سيكون محور ورشة العمل التي ستنطلق اليوم، بالتعاون مع شركاء المجلس في الاتحاد الأوروبي حول الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وأمن الحدود.



كما تطرق الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، في كلمته إلى دور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري وأهمية مواجهة محاولات الاستقطاب التي يتعرض لها النشء والشباب من قِبَل التنظيمات الإرهابية التي تشكل الأسرة الحصن الأول لإفشالها.



وأشار الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إلى أهمية البحث في أسباب جنوح النساء إلى التطرف والعوامل التي تدفعهم لتبني الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أنه لم يعد خافيًا أن المرأة - بحكم المنزلة التي تتمتع بها في المجتمعات العربية والمعاملة الخاصة التي تحظى بها - تشكل أولوية للتجنيد لدى التنظيمات الإرهابية وذلك لقدرتها على ترويج الفكر المتطرف بفضل إسهامها الكبير في التنشئة الاجتماعية، ونظرا إلى إمكانية استغلال الاحترام الذي تحظى به لنقل الأسلحة والمتفجرات وتنفيذ الأعمال الإرهابية.



من جهته، أكد مساعد المدير العام لشئون مكافحة الإرهاب برئاسة أمن الدولة اللواء عبد الله الهويريني أن عدم الاستقرار الأمني والسياسي في بعض دول المنطقة العربية أسهم في انتشار الجماعات والمنظمات الإرهابية، ويأتي في مقدمتها تنظيم "القاعدة" وتنظيم "داعش" و"ميليشيا الحوثي".



وأشار اللواء عبد الله الهويريني إلى الدور الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية في دعم تلك الجماعات الإرهابية، حيث أصبحت تلك الدول الملاذ الآمن لأفرادها ورموزها وحركتها المالية، مما هيأ المناخ المناسب لتنامي نفوذ تلك الجماعات وخلق روابط وتحالفات فيما بينها في محاولة لاستمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وذلك لتحقيق أهدافها التوسعية وزيادة مصادر تمويلها، مما يتطلب منّا تعزيز التعاون فيما بيننا لتوحيد الجهود لمواجهة تلك التحدّيات التي تشهدها المنطقة.



وبحث المؤتمر عددًا من الموضوعات التي تتعلق بتجارب الدول الأعضاء في مواجهة الأعمال الإرهابية والروابط الراهنة بين الجماعات والمنظمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم العابر للأوطان والسبل الكفيلة بمعالجتها، إضافة إلى مسألة جنوح النساء إلى التطرف والعوامل التي تدفعهن لتبني الفكر المتطرف.