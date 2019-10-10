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اقتصاد

شعبة مستخلص الجمارك تدعو روسيا لتذليل العقبات أمام الصادرات المصرية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:12 م
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
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ولاء عبد الكريم
أكد احمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلص الجمارك بالاتحاد العام للغرفة التجارية ان المنتجات المصرية تشهد عقبات جمركية خلال دخولها للسوق الروسي، مطالبا بضرورة تذليل العقبات الجمركية أمام الصادرات المصرية .

وطالب خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية مع وفد روسي اليوم الخميس، بضرورة انشاء خط ملاحى وخط طيران بين مصر وروسيا لتسهيل العملية التصديرية بين الجانبين، إضافة الى ضرورة تفعيل الاتفاق بين الرئيس ان عبد الفتاح السيسي، وبوتين خلال لقائهما الخاص بتبادل الخبرات بين البلدين .

وأشار الى ان مصر تسطيع تعليم وتدريب العمالة الروسية فنيا فيما يتعلق بالخضروات والفاكهة، مشيرا إلى أن مصر كانت لها خبرات فى تصدير الخضروات والفاكهة للسوق الروسي، الا اننا كجانب مصرى تحتاج إلى إذلال العقبات الجمركية لتسيير دخول المنتجات للسوق الروسي .

وطالب بضرورة تفعيل عمل مجلس الأعمال المشترك لزيادة التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة ، ودعا الجانب الروسي إلى ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والبلدان الخارجية للدخول إلى أسواق تلك البلدان من خلال مصر.
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