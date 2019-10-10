Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لست نادمة.. نبيلة عبيد: من أجل فني حرمت من كلمة ماما

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:43 م
صدى البلد
Advertisements
شيري نبيل
عبرت النجمة نبيلة عبيد عن سعادتها البالغة بتكريمهما في مهرجان اسكندرية السينمائي في دورته ال 35 .

وقالت نبيلة عبيد في تصريح لصدي البلد: فضلت عدم الأنجاب لاسباب عديدة أبرزها التركيز في العمل وعدم انشغالي بأمور أخري أيضا عند الانجاب معالم الجسم تتغير وأنا طوال مشواري الفني أتمتع بوزن رفيع لا أريد الخروج عن هذا الشكل، بالاضافة الي تركيزي في اختيارتي الفنية التي تحتاج مني مجهود كبير والاعمال السينمائية الكثيرة المليئة بالتعب والمجهود حرمتني من تكوين أسرة.

تابعت : لم أندم علي هذه القرار لان حب الجمهور عندي كافي ، فلم أتخيل أن كل هولاء الفنانيين والنجوم يأتون الي حفل الافتاح لكي يهنئوني، ومن أجل فني حرمت من كلمة ماما.

يشار إلى أن الفنانة نبيلة عبيد هي نجمة الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وتحمل الدورة اسمها، وتم تكريمها في حفل الافتتاح، كما تقام ندوة تكريمية لها، ظهر اليوم.

يذكر أن المهرجان انطلق يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر استمراره حتى 13 أكتوبر الجاري.


وتُشارك 30 دولة في مسابقات المهرجان هذا العام بإجمالي 86 فيلما، وضيف شرف هذه الدورة هي إسبانيا.

يشار إلى أن الفنانة نبيلة عبيد هي نجمة الدورة ال35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وتحمل الدورة اسمها، وتم تكريمها في حفل الافتتاح، كما تقام ندوة تكريمية لها، ظهر اليوم.​

يذكر أن المهرجان انطلق يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر استمراره حتى 13 أكتوبر الجاري.


وتشارك 30 دولة في مسابقات المهرجان هذا العام بإجمالي 86 فيلما، وضيف شرف هذه الدورة هي إسبانيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

86 فيلما من 30 دولة يشاركون فى مهرجان الإسكندرية السينمائى

مهرجان الإسكندرية.. تكريم نبيلة عبيد ولوسى تمثل مصر فى مسابقة نور الشريف بفيلم ورقة جمعية

قبل انطلاق الدورة الـ 35 من مهرجان الإسكندرية بساعات.. يرفع شعار السينما والتجريب.. تكريم نبيلة عبيد.. ولوسى تمثل مصر فى مسابقة نور الشريف بفيلم ورقة جمعية

لبلبة ونبيلة عبيد ومنال سلامة أبرز الحضور بمهرجان الإسكندرية

على غرار الجونة السينمائي .. مهرجان الإسكندرية يقدم هذا الأمر فى حفل افتتاحه

أفلام نبيلة عبيد تزين قاعتها بمهرجان الإسكندرية.. صور

ترشيحاتنا

زي الفراشة .. شاهد إطلالة هيفاء وهبي تشعل إنستجرام

اهم الاخبار .. هجوم مرتضى منصورعلى أصالة.. انفجار النمسا.. اكتشاف أثري جديد بالأقصر

رجاء خاص.. أحمد مرتضى يوجه رسالة لـ مسئولي الأهلي

الزمالك جوز أمك؟.. مرتضى منصور يفتح النار على الاتحاد الأفريقي

10 جنيهات على كل راكب.. ضرائب ورسوم السيارات فى قانون المرور الجديد

موعد مباراة المنتخب الأول الودية أمام بتسوانا والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب