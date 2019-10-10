لست نادمة.. نبيلة عبيد: من أجل فني حرمت من كلمة ماما

عبرت النجمة نبيلة عبيد عن سعادتها البالغة بتكريمهما في مهرجان اسكندرية السينمائي في دورته ال 35 .



وقالت نبيلة عبيد في تصريح لصدي البلد: فضلت عدم الأنجاب لاسباب عديدة أبرزها التركيز في العمل وعدم انشغالي بأمور أخري أيضا عند الانجاب معالم الجسم تتغير وأنا طوال مشواري الفني أتمتع بوزن رفيع لا أريد الخروج عن هذا الشكل، بالاضافة الي تركيزي في اختيارتي الفنية التي تحتاج مني مجهود كبير والاعمال السينمائية الكثيرة المليئة بالتعب والمجهود حرمتني من تكوين أسرة.



تابعت : لم أندم علي هذه القرار لان حب الجمهور عندي كافي ، فلم أتخيل أن كل هولاء الفنانيين والنجوم يأتون الي حفل الافتاح لكي يهنئوني، ومن أجل فني حرمت من كلمة ماما.



يشار إلى أن الفنانة نبيلة عبيد هي نجمة الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وتحمل الدورة اسمها، وتم تكريمها في حفل الافتتاح، كما تقام ندوة تكريمية لها، ظهر اليوم.



يذكر أن المهرجان انطلق يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر استمراره حتى 13 أكتوبر الجاري.





وتُشارك 30 دولة في مسابقات المهرجان هذا العام بإجمالي 86 فيلما، وضيف شرف هذه الدورة هي إسبانيا.



يشار إلى أن الفنانة نبيلة عبيد هي نجمة الدورة ال35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وتحمل الدورة اسمها، وتم تكريمها في حفل الافتتاح، كما تقام ندوة تكريمية لها، ظهر اليوم.​



يذكر أن المهرجان انطلق يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر استمراره حتى 13 أكتوبر الجاري.





وتشارك 30 دولة في مسابقات المهرجان هذا العام بإجمالي 86 فيلما، وضيف شرف هذه الدورة هي إسبانيا.