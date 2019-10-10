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أخبار العالم

للمرة الأولى.. إمام مسلم يدرّس المذهب الكاثوليكي في إيطاليا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:50 م
الإمام المسلم حمدان
الإمام المسلم حمدان الذكري
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أحمد محرم
يستعد الإمام المسلم من أصل يمني حمدان الذكري لمناقشة أطروحة أكاديمية حول المذهب الكاثوليكي في 15 أكتوبر الجاري، ليكون بذلك أول مسلم مؤهل لتدريس المذهب الكاثوليكي في إيطاليا، وفق ما ذكرت صحيفة "فيرجيليو" الإيطالية.

ونقلت الصحيفة عن الإمام حمدان الذكري، الذي درس المذهب الكاثوليكي بكلية اللاهوت في فلورنسا، قوله "أنا مسلم لكني أحب السيد المسيح لأن الإسلام والمسيحية قريبان جدًا من بعضهما.

وأضاف الذكري "العديد من أصدقائي مسيحيون. إنها تجربة لتجاوز الصور النمطية والتحيزات والبحث عن المشتركات. لقد وجدت أن الإسلام والمسيحية لديهما الكثير من المشتركات على المستويين الإنساني والاجتماعي.

وتابع الذكري "الحقيقة أن دراسة أديان الآخرين لا تنطوي على خطر التحول عن الإسلام وإنما تساهم في فهمهم على نحو كامل، ولكي أكون واضحًا يجب أن أقول إن أبرشية فلورنسا لم تسع مطلقًا إلى إقناعي باعتناق المسيحية، بل دعمتني بكل السبل".
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