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حوادث

هشم رأسه بالطوب.. مهتز نفسيا يشرع في قتل طالب تنمر عليه في طوخ

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:34 م
شروع في قتل طالب
شروع في قتل طالب
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إبراهيم الهوارى
شرع مهتز نفسيا في قتل طالب بقرية مشتهر مركز طوخ لسخرية المجني عليه من المتهم والاستهزاء والتنمر عليه، وجرى نقل المجني عليه مصابا للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان سلامة قواه العقلية.

وتلقى العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز طوخ، إخطارا من مستشفى الدمرداش بوصول "حسن. ا"، طالب، مقيم بمشتهر، مصابا بكسر بالجمجمة من الخلف، وانتقل العميد خالد المحمدي، مفتش المباحث، والمقدم أحمد سامي، رئيس مباحث المركز، وضباط وحدة مباحث المركز.

وبالفحص، تبين قيام "أيمن. ا"، عاطل، مقيم مشتهر دائرة المركز، مهتز نفسيا، بالتعدي على المصاب بالضرب بقطعة حديدية، وإحداث إصابته المشار إليها، على أثر الاستهزاء المجني عليه به والتنمر به، وإلقاء قطعة حجرية عليه بغرض السخرية منه حال سيره بناحية سكنه، مما أثار حفيظته ودفعه للتعدي عليه.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب تنمر المتهم عليه وسبه وقذفه بالطوب والحجارة، وجرى بإرشاده ضبط القطعة الحديدية المستخدمة في الواقعة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 23720 جنح مركز طوخ لسنة 2019، وبالعرض على النيابة أمرت بطلب تحريات النيابة حول الواقعة وحجز المتهم، وعرضه حال ورود التحريات والاستعلام عن حالة المصاب للانتقال لسؤاله.
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