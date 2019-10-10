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مرأة

4 نصائح للاستفادة من الحياة الجامعية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:00 م
الحياة الجامعية..4
الحياة الجامعية..4 نصائح لأستغلالها جيدًا
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قسم المرأة
الحياة الجامعية هى مرحلة تمر بها العديد من الشباب والكثير منهم يقولون أن الحياة المدرسية أفضل بكثير من حياة الجامعة، لذلك قام موقع بولد سكاى بتقديم أهم المعلومات لهذه الفترة وإليكم 4 نصائح للاستفادة منها:

1 - الالتزام بالوقت
تحتاج إلى تنظيم الوقت وتحديده والاستيقاظ فى الوقت المحدد، الذى يساعد على بدء يوم هادئ.

2 - اختيار الأصدقاء الجيدة
الأصدقاء الجيدة تساعدك على تحقيق أهدافك، ويقفون بجانبك فى الأوقات الصعبة ويشجعوك على القيام بعمل أفضل.

3 - المناقشة
يساعدك الكلام حول كل ما يخص الكلية فى معرفة كل شيء والاستفادة من كل الأنشطة، وليس مع الأصدقاء فقط ولكن الأساتذة أيضًا حول كل ما تريد فهمه.

4 - الذهاب فى رحلات
الحياة الجامعية ليست فقط حضور المحاضرات ولكن أيضاَ الذهاب مع الأصدقاء يجعلك تجمع الذكريات الجميلة ، وأيضًا اكتشاف الأماكن الجديدة.
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