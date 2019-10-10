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مرأة

لن تصدق.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء الدافئ

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:32 م
صدى البلد
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قسم المرأة
كوب من الماء الدافئ هو واحد من العلاجات الطبيعية للأشخاص الذين يريدون التمتع بصحة جيدة وجسم صحي، فينصح بتناول كوب كبير مع بضع قطرات من عصير الليمون والعسل الأبيض كمشروب صحي لإزالة السموم والتخلص من الدهون، ويكون الوقت المناسب لتناوله على معدة فارغة أو قبل تناول الوجبة الغذائية بـ 15 دقيقة، فتعرف على فوائد الماء الساخنة للصحة وفقًا لموقع “stylesatlife”.

نمو الشعر
تحاول الكثير من الفتيات الحصول على وصفات سحرية لنمو شعرها، وتنفق الكثير على مستحضرات التجميل للحصول على أفضل النتائج، فبتناولك لكمية كبيرة من الماء الساخن أو الدافئ يعد مصدرًا كبيرا لخلايا الشعر ويحمية من التساقط.

التخلص من القشرة
الماء الساخن واحد من أسباب التخلص من القشرة في الشعر لقتل خلايا الخميرة بالرأس، مع إضافة بعض قطرات الليمون على الماء الساخن للحصول على نتيجة فورية، كما ينصح بشطف الشعر بالماء الساخن مرة كل أسبوع.

تنقية الجسم من السموم
يساعد كوب من الماء الدافئ على الريق أو قبل النوم بالتخلص من السموم التي تتراكم في الجسم، فإنه يعالج أيضا من عسر الهضم، فإنه يرفع درجة حرارة الجسم لخروج العرق الذي يفرز السموم في الجسم وللحصول على نتيجة فعال وفورية اضف إليه ملعقة من العسل الأبيض.

علاج الإمساك
ينصح دائما بشرب كوب من الماء الدافئ على معدة فارغة لمعالجة مشاكل المعدة والتخلص من الإمساك نتيجة تراكم الطعام في المعدة لوقت طويل.

يخفف من الإجهاد
يمكنك شرب كوب من الماء الدافئ بعد يوم طويل لمساعدتك على استرخاء اعصابك من التوتر والقلق، كما يساعد على تخفيف العضلات التي أصبحت متهالكة.
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