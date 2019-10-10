Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لن تصدق .. حقيقة صادمة لعلاقة التونة بخسارة الوزن

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأه
الأسماك من أهم الأغذية والأطعمة التي يجهل الكثير منا فوائدها المهمة والفيتامينات التي تحتويها، فتعتبر التونة من الأكلات التي يقبل عليها المصريون في وجباتهم، فهي مصدر أساسي للبروتينات وتحتوي على نسبة قليلة من الكربوهيدرات.

كما أنها غنيه بالأحماض الدهنية والأوميجا 3 بيقللوا من الدهون الثلاثية والكوليسترول في الجسم.

وتعتبر التونة من أشهر الأطعمة المستخدمة قي الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، لكن أشار موقع "healthline" لعدة أضرار للاعتماد على التونة في مهمة إنقاص الوزن، ففي حين أن دايت سمك التونة يقدم فقدانًا سريعًا للوزن، فهي ليست حلًا مستدامًا طويل الأجل، في الواقع، فإنه يشكل العديد من المخاطر، بما في ذلك تباطؤ عملية الحرق، وفقدان كتلة العضلات، وزيادة فرص التسمم بالزئبق، بالإضافة إلى فشل التونة في توفير السعرات الحرارية الكافية لمعظم البالغين.

وهذه الأضرار لا تعني ضرورة الابتعاد عن تناول التونة، بل يجب عدم الاعتماد عليها كنظامك الغذائي الوحيد لفقدان الوزن، لتجنب تلك المخاطر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اللحمه والفتة .. ريجيم سريع وصحى بـ 18 نصيحة

حرق الدهون في الجسم بسرعة وطرد السموم للأبد دون رجيم قاس

ترشيحاتنا

ضحية الغدر.. طالب يقتل زميله بسبب فتاة

نتنياهو في ذكرى حرب أكتوبر: هذه الدولة تهدد بمحو إسرائيل

متسول في الحرم يجمع 31 ألف ريال سعودي.. اعرف التفاصيل

الآلاف يشيعون جثمان ضحية الغدر بالمنوفية.. وضبط المتهمين الثلاثة.. صور

موقف محرج على الهواء لمذيعة بعد اقتحام طفلها الاستوديو.. شاهد

أول تعليق من فايلر مدرب الأهلي علي قرعة دوري ابطال افريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد

بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا

أغربها النوم أمام التليفزيون.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب السرطان