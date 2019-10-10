لن تصدق .. حقيقة صادمة لعلاقة التونة بخسارة الوزن

الأسماك من أهم الأغذية والأطعمة التي يجهل الكثير منا فوائدها المهمة والفيتامينات التي تحتويها، فتعتبر التونة من الأكلات التي يقبل عليها المصريون في وجباتهم، فهي مصدر أساسي للبروتينات وتحتوي على نسبة قليلة من الكربوهيدرات.



كما أنها غنيه بالأحماض الدهنية والأوميجا 3 بيقللوا من الدهون الثلاثية والكوليسترول في الجسم.



وتعتبر التونة من أشهر الأطعمة المستخدمة قي الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، لكن أشار موقع "healthline" لعدة أضرار للاعتماد على التونة في مهمة إنقاص الوزن، ففي حين أن دايت سمك التونة يقدم فقدانًا سريعًا للوزن، فهي ليست حلًا مستدامًا طويل الأجل، في الواقع، فإنه يشكل العديد من المخاطر، بما في ذلك تباطؤ عملية الحرق، وفقدان كتلة العضلات، وزيادة فرص التسمم بالزئبق، بالإضافة إلى فشل التونة في توفير السعرات الحرارية الكافية لمعظم البالغين.



وهذه الأضرار لا تعني ضرورة الابتعاد عن تناول التونة، بل يجب عدم الاعتماد عليها كنظامك الغذائي الوحيد لفقدان الوزن، لتجنب تلك المخاطر.