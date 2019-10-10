من المطبخ التركي.. طريقة عمل كرات البطاطس بالجبن

تسهم البطاطس في تسهيل عملية الهضم نتيجة لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات والألياف، بالإضافة إلى سهولة هضمها، وتقي من الإصابة ببعض المشاكل الصحية مثل: الإمساك، وسرطان القولون والمستقيم.
مكونات كرات البطاطس بالجبن:
4 حبات بطاطس مهروسة
1/2 كوب من جبنة الموزاريلا
1/4 كوب من الخبز المحمّص المطحون
فص من الثوم
2 ملعقة من البقدونس المفروم
1/4 كوب من الطحين الأبيض
3 حبات بيض
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
طريقة التحضير
- اعجني البطاطس المهروسة مع البقدونس، والثوم، والملح، والفلفل بشكلٍ جيد، حتى يتشكل لديكِ عجينة متماسكة، ومن ثم شكلي العجينة كرات، واحشيها بالجبنة.
- اغمري البطاطس المحشية بالجبنة في الطحين الأبيض، ثمّ بالبيض، والخبز.
- قومي بقلي البطاطس المحشية، وعندما يصبح لونها مائلًا إلى الذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.
مكونات كرات البطاطس بالجبن:
4 حبات بطاطس مهروسة
1/2 كوب من جبنة الموزاريلا
1/4 كوب من الخبز المحمّص المطحون
فص من الثوم
2 ملعقة من البقدونس المفروم
1/4 كوب من الطحين الأبيض
3 حبات بيض
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
طريقة التحضير
- اعجني البطاطس المهروسة مع البقدونس، والثوم، والملح، والفلفل بشكلٍ جيد، حتى يتشكل لديكِ عجينة متماسكة، ومن ثم شكلي العجينة كرات، واحشيها بالجبنة.
- اغمري البطاطس المحشية بالجبنة في الطحين الأبيض، ثمّ بالبيض، والخبز.
- قومي بقلي البطاطس المحشية، وعندما يصبح لونها مائلًا إلى الذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.