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مرأة

من المطبخ التركي.. طريقة عمل كرات البطاطس بالجبن

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:30 م
صدى البلد
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قسم المرأه
تسهم البطاطس في تسهيل عملية الهضم نتيجة لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات والألياف، بالإضافة إلى سهولة هضمها، وتقي من الإصابة ببعض المشاكل الصحية مثل: الإمساك، وسرطان القولون والمستقيم.

مكونات كرات البطاطس بالجبن:

4 حبات بطاطس مهروسة
1/2 كوب من جبنة الموزاريلا
1/4 كوب من الخبز المحمّص المطحون
فص من الثوم
2 ملعقة من البقدونس المفروم
1/4 كوب من الطحين الأبيض
3 حبات بيض
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة التحضير

- اعجني البطاطس المهروسة مع البقدونس، والثوم، والملح، والفلفل بشكلٍ جيد، حتى يتشكل لديكِ عجينة متماسكة، ومن ثم شكلي العجينة كرات، واحشيها بالجبنة.

- اغمري البطاطس المحشية بالجبنة في الطحين الأبيض، ثمّ بالبيض، والخبز.

- قومي بقلي البطاطس المحشية، وعندما يصبح لونها مائلًا إلى الذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.
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