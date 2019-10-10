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برلمان

وفد مجس الشيوخ الأمريكي لـ خارجية النواب: السيسي أرسى سياسة حكيمة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:40 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
استضافت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وفدا من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب في ولاية كارولينا الجنوبية، خلال لقاء موسع، حضره أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية وهشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والنائب عبدالحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة.

وأكد كريم درويش رئيس خارجية النواب للوفد الأمريكى ما تمثله هذه الزيارة الأولى لوفد الولاية لمجلس النواب من أهمية بالغة والتي تتوافق مع الزخم الذى توليه لجنة العلاقات الخارجية للتباحث مع أعضاء الكونجرس الأمريكي في المجالات الاستراتيجية والتنموية والاقتصادية ومع أعضاء مجالس الولايات وخاصة ولاية كارولينا الجنوبية.

وشدد كريم درويش على الوفد الأمريكي، بأهمية تبادل الخبرات بين الولاية والجهات المعنية المصرية، خاصة في المجالات البحثية والفنية.

وأوضح رئيس خارجية النواب للوفد الأمريكي الثوابت المصرية إزاء قضية مياه النيل، وعلاقات مصر بدول حوض النيل، وحقوق مصر المائية الراسخة وتعاون مصر مع أشقائها في دول الحوض لتحقيق التنمية بما لا يمس تلك الحقوق ، والتقدير لتوسط الولايات المتحدة في تلك القضية بالغة الأهمية للشعب المصرى.

وتطرق نواب لجان "العلاقات الخارجية، والزراعة، والاقتصادية" إلى قضايا التعاون الثنائى مع ولاية كارولينا الجنوبية في مجال الزراعة والتكنولوجيا الزراعية، وتحديث نظم الرى، الإنتاج الحيوانى، التعليم الفني والبحثى، بروتوكولات التعاون بين مراكز البحوث المصرية الزراعية ونظيرتها في الولاية، الأمن الغذائي، المخصبات الزراعية والزراعة الحيوية.

ومن جهتهم.. أشاد أعضاء وفد ولاية كارولينا الجنوبية بلقائهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى سبق وصولهم للبرلمان، مثمنين السياسة الحكيمة التي أرساها السيسي.

كما أشادوا بالمباحثات المثمرة التي دارت مع أعضاء البرلمان مؤكدين أنها ستكون بداية لسلسلة من اللقاءات والمباحثات لصالح الشعبين المصرى والأمريكى.
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