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خبير اقتصادي يكشف عن أهم أسباب تحسن مناخ الاستثمار في مصر.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:47 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الإقتصادي أن أسباب تطور المناخ الإستثماري في مصر،تمثلت في الإستقرار الأمني والسياسي، مشيرا إلى ان المستثمر عندما يستثمر في أي دولة يبحث عن تلك العوامل فالمشكلات السياسية والأمنية تبعد الإستثمار.

وأضاف الخبير الإقتصادي خلال تواجده ضيفا ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أن مصر قد عانت خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2013 إلى غياب الإستثمارات نتيجة الإضطراب في الأوضاع السياسية والأمنية بالدولة المصرية في هذا التوقيت وأثرت على معدلات الإستثمارات.

وتابع الخبير الإقتصادي أنه منذ عام 2014 بدأ الإستقرار الأمني والسياسي وهو ما ساعد على تحسن مناخ الإستثمار إضافة إلى قوانين الإستثمار الجديد وتراخيس الصناعية لإنشاء المصانع مؤكدا أن الدولة قامت بعمل مكتب خدمات المستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات على المستثمر.

وأشار الخبير الإقتصادي أن الخدمات الإلكترونية ومكاتب خدمات المستثمرين والشفافية في التعامل والخريطة الإستثمارية قد تم تطويرها ولها فضل كبير في تحسن الإستثمار.
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