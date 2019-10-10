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توك شو

لحظة سقوط قذيفة صاروخية في رأس العين السورية.. شاهد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:07 م
سقوط قذيفة - أرشيفية
سقوط قذيفة - أرشيفية
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شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو عن لحظة سقوط قذيفة صاروخية في رأس العين السورية.

ووثق مقطع الفيديو من ريف رأس العين على الحدود السورية التركية، لحظة سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من مدنيين، وذلك بعد بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية شمال شرق سوريا.

وكشفت مصادر سورية أمس، الأربعاء، عن شن المقاتلات التركية غارات على مناطق شمال سوريا وسط حالة من الذعر بين السكان.

وكان الرئيس التركى أردوغان أعلن بدء العملية العسكرية فى شمال سوريا، وصرح الكرملين بأن الرئيس الروسي بوتين حث أردوغان على عدم الإضرار بعملية السلام السورية.
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