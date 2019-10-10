وفد من الكونجرس الأمريكي بالعاصمة الإدارية الجديدة

نفذت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس، يرافقها وفد أمريكي من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن ولاية جنوب كارولينا، جولة في العاصمة الإدارية الجديدة.



جاء ذلك في إطار جهود التعريف بالمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها من خلال تنظيم زيارات للوفود الأجنبية وممثلي المؤسسات الأجنبية للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري.



وتفقد الوفد الأمريكي مبنى مجلس النواب "تحت الإنشاء" بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد "الفتاح العليم"، وكاتدرائية "ميلاد السيد المسيح".



وأكدت قوة العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر وأمريكا، مشيدة بالدور الذي يقوم به الكونجرس في تعزيز الشراكة بين البلدين خاصة، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على جذب استثمارات في المشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة.



وأشاد الوفد الأمريكي بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لما يمثله من فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدين حرص واشنطن على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي قامت بها الحكومة المصرية.