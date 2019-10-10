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فيديوجراف| مشاجرة بين طيار ومضيفة على متن طائرة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:01 م
مشاجرة بين طيار ومضيفة
مشاجرة بين طيار ومضيفة
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إسلام عبد الهادي
في واقعة غريبة لم تحدث من قبل، نشبت مشادة بين طيار ومضيفة طيران، على متن إحدى طائرات خطوط "ريبابليك ايرويز" الجوية.

الواقعة رصدتها كاميرا مراقبة داخل الطائرة، وتبين خلالها المشاجرة العنيفة التي وقعت بينهما، والتي تسببت في فصلهما من العمل في النهاية.

من خلال الفيديوجراف شاهد تفاصيل المشاجرة، والمفاجأة التي كشفتها التحقيقات حول العلاقة بين الطيار والمضيفة.
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