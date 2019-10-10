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حوادث

تجديد حبس 25 متهما بتهمة التخابر مع تركيا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:44 م
محاكمة
محاكمة
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أحمد مهدي
قررت الدائرة 8 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس 25 متهما بتهمة التخابر مع دولة تركيا للإضرار بأمن البلاد، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

عقدت جلسة تجديد الحبس برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادى، والاشتراك فى اتفاق جنائى بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون.
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