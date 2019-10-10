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أخبار البلد

البيئة تستجيب لشكاوى الأهالي وتقرر رفع تراكم مخلفات طلخا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:23 م
صدى البلد
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حنان توفيق
تابعت وزارة البيئة اجراءات التعامل مع الشكوي التي تقدم بها عدد من أهالي قرية سرسو مركز طلخا من مقلب قمامة وتراكمات كميات كبيرة من الهدم والبناء، حفاظًا على البيئة والصحة العامة، حيث جرى التنسيق مع الأجهزة المحلية والتنفيذية لمجلس مدينة طلخا لرفع كافة تراكمات المخلفات، وذلك في إطار توجيهات وزيرة البيئة بضرورة التعامل بشكل فوري مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.

وبحسب بيان، الخميس، توجهت لجنة من فرع جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا لاستكمال أعمال تسوية مخلفات الهدم والبناء بعد الانتهاء من أعمال رفع القمامة من المنطقة، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة طلخا.
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