جددي سفرتك.. طريقة عمل بيتزا الفول بصوص البيستو

تحب السيدات أن تجدد سفرتها بطريقة مستمرة لكسر حالة الملل من الطعام المتكرر، فنقدم لكي طريقة عمل بيتزا الفول على طريقة الشيف نرمين هنو.
مقادير العجين
* 1 كوب دقيق
* 1 كوب دقيق فول
* ملعقة كبيرة من الخميرة
* ½ ملعقة صغيرة ملح
* ½ ملعقة صغيرة فلفل اسود
* ملعقة صغيرة بقدونس مفروم
* 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
* 1 فص ثوم مفروم
* 2 كوب ماء
* بشر ليمون
صوص البيستو
* 2 كوب ريحان
* 2 فص ثوم مفروم
* كوب فستق محمص
* ملعقة كبيرة من عصير الليمون
* ملعقة كبيرة من بشر الليمون
* ½ كوب جبنة بارميزان
* ½ ملعقة صغيرة ملح
* كوب زيت زيتون
الحشو
* كوب جبنة قريش
* 2 كوب سبانخ
* كوب طماطم شيري
* ملح
* فلفل اسود
* زيت زيتون
* عصير ليمون
طريقة تحضير بيتزا الفول
* لعمل العجينة يتم وضع الخميرة مع الماء الدافئ والقليل من السكر لمدة 10دقائق.
* تضاف باقي مكونات العجين مع المزج بينهم جيدا للحصول على قوام متماسك.
* يترك العجين حتى تتم عملية الخمر وتتضاعف الكمية.
* نحضر كبة لعمل الصوص ويضاف اليها الريحان والفستق وعصير الليمون والثوم والملح والفلفل والزيت ويفرم جيدا.
* تفرد العجينة في صينية البيتزا
* يضاف صوص البيستو للعجين وتفرد عليها بالتساوي.
* تضاف الطماطم والجبنة القريش وأوراق السبانخ وعصير الليمون ويرش الملح والفلفل وزيت الزيتون.
* تدخل الفرن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج.
مقادير العجين
* 1 كوب دقيق
* 1 كوب دقيق فول
* ملعقة كبيرة من الخميرة
* ½ ملعقة صغيرة ملح
* ½ ملعقة صغيرة فلفل اسود
* ملعقة صغيرة بقدونس مفروم
* 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
* 1 فص ثوم مفروم
* 2 كوب ماء
* بشر ليمون
صوص البيستو
* 2 كوب ريحان
* 2 فص ثوم مفروم
* كوب فستق محمص
* ملعقة كبيرة من عصير الليمون
* ملعقة كبيرة من بشر الليمون
* ½ كوب جبنة بارميزان
* ½ ملعقة صغيرة ملح
* كوب زيت زيتون
الحشو
* كوب جبنة قريش
* 2 كوب سبانخ
* كوب طماطم شيري
* ملح
* فلفل اسود
* زيت زيتون
* عصير ليمون
طريقة تحضير بيتزا الفول
* لعمل العجينة يتم وضع الخميرة مع الماء الدافئ والقليل من السكر لمدة 10دقائق.
* تضاف باقي مكونات العجين مع المزج بينهم جيدا للحصول على قوام متماسك.
* يترك العجين حتى تتم عملية الخمر وتتضاعف الكمية.
* نحضر كبة لعمل الصوص ويضاف اليها الريحان والفستق وعصير الليمون والثوم والملح والفلفل والزيت ويفرم جيدا.
* تفرد العجينة في صينية البيتزا
* يضاف صوص البيستو للعجين وتفرد عليها بالتساوي.
* تضاف الطماطم والجبنة القريش وأوراق السبانخ وعصير الليمون ويرش الملح والفلفل وزيت الزيتون.
* تدخل الفرن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج.