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مرأة

جددي سفرتك.. طريقة عمل بيتزا الفول بصوص البيستو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:02 م
صدى البلد
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قسم المرأة
تحب السيدات أن تجدد سفرتها بطريقة مستمرة لكسر حالة الملل من الطعام المتكرر، فنقدم لكي طريقة عمل بيتزا الفول على طريقة الشيف نرمين هنو.

مقادير العجين
* 1 كوب دقيق
* 1 كوب دقيق فول
* ملعقة كبيرة من الخميرة
* ½ ملعقة صغيرة ملح
* ½ ملعقة صغيرة فلفل اسود
* ملعقة صغيرة بقدونس مفروم
* 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
* 1 فص ثوم مفروم
* 2 كوب ماء
* بشر ليمون

صوص البيستو
* 2 كوب ريحان
* 2 فص ثوم مفروم
* كوب فستق محمص
* ملعقة كبيرة من عصير الليمون
* ملعقة كبيرة من بشر الليمون
* ½ كوب جبنة بارميزان
* ½ ملعقة صغيرة ملح
* كوب زيت زيتون

الحشو
* كوب جبنة قريش
* 2 كوب سبانخ
* كوب طماطم شيري
* ملح
* فلفل اسود
* زيت زيتون
* عصير ليمون

طريقة تحضير بيتزا الفول
* لعمل العجينة يتم وضع الخميرة مع الماء الدافئ والقليل من السكر لمدة 10دقائق.
* تضاف باقي مكونات العجين مع المزج بينهم جيدا للحصول على قوام متماسك.
* يترك العجين حتى تتم عملية الخمر وتتضاعف الكمية.
* نحضر كبة لعمل الصوص ويضاف اليها الريحان والفستق وعصير الليمون والثوم والملح والفلفل والزيت ويفرم جيدا.
* تفرد العجينة في صينية البيتزا
* يضاف صوص البيستو للعجين وتفرد عليها بالتساوي.
* تضاف الطماطم والجبنة القريش وأوراق السبانخ وعصير الليمون ويرش الملح والفلفل وزيت الزيتون.
* تدخل الفرن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج.
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