نباتية تستدعى الشرطة لأصدقائها بعد إجبارها على تناول وجبة دجاج

استدعت فتاة نباتية الشرطة لأصدقائها بعد خداعها وإجبارها على تناول وجبة دجاج وأخبروها أن الوجبة عبارة عن طعام نباتى وليس بها أى منتجات حيوانية.



وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، استغل أصدقاء الفتاة أنها كانت تحت ثأثير الكحول وتم تصوير المقلب ونشره على موقع سناب شات.



وكانت الفتاة أحست في اليوم التالى ببعض التعب وأصابتها حالة من الغثيان واتصلت بأصدقائها تخبرهم أنها تشعر أن سبب تلك الحالة جراء تناولها الوجبة بالأمس ولكنها فوجئت بأختها تخبرها أن أصدقائها قد قاموا بخداعها ونشروا فيديو لها على موقع سناب شات يصور المقلب الذى فعلوه لها.



وقررت الفتاة التوجه إلى قسم الشرطة والإبلاغ عن الفيديو، وقالت إنها حاولت البحث عما اذا كان هناك قوانين لصالح الأشخاص النباتيين، وهل إجبارهم على تناول طعام غير نباتى مخالف للقانون أم لا.



وأضافت أنه لا توجد قوانين حتى الآن من ذلك النوع، ولكنها استندت على أن المفوض السامى للأمم المتحدة أدان إجبار معتقلى جوانتاموا على تناول طعام لا يريدونه، وقالت بالتالى إن هذا الأمر مخالف للقانون الدولى.