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فن

تعرف على موعد ومكان عزاء المخرج الراحل شوقي الماجري

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:06 م
المخرج الراحل شوقي
المخرج الراحل شوقي الماجري
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سعيد فراج
كشفت الفنانة السورية سلافة معمار، من خلال حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، عن موعد عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد تعرضه لسكتة قلبية.

وأشارت سلافة معمار، إلى أنه سيقام سرادق عزاء لـ شوقي الماجري، في العاصمة السورية دمشق، بصالة الأكرام بمنطقة المزة، وذلك يوم السبت 12 أكتوبر، من الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة بتوقيت سوريا.

جاء ذلك، بعدما أعلنت عدد من المواقع الإخبارية التونسية، من بينها «radiomed»، عن وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري عن عمر يناهز الـ47 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

ولم يتم الكشف عن موعد تشييع جثمان الراحل شوقي الماجري، أو موعد ومكان العزاء، الذي سوف تتلقاه أسرته في مسقط رأسه بتونس.

وللمخرج شوقي الماجري 14 عملًا فنيًا، أكثرها من الدراما، وأبرز هذه الأعمال مسلسل «أسمهان» الذي جسد حياة الممثلة الراحلة، وأدت بطولته الفنانة السورية سلاف فواخرجي عام 2008.
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