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توك شو

طبيب نفسي: السوشيال ميديا تصيب الشخص بالأمراض.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:08 م
لا تدع حالتك النفسية
لا تدع حالتك النفسية ملك للسوشيال ميديا
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة منى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي بالقصر العيني، إن اليوم العالمي للصحة النفسية هو يشمل المعنى السامي للإنسانية لأن عند النظر للمرضى النفسيين يجب أن تكون نظرة إنسانية مثله مثل أي مرض أخر.

وأكدت الدكتورة منى الرخاوي، في حوار في برنامج"صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن المرض النفسي ليس وصم عار، وأن كل الأفراد عرضه للإصابة بالأمراض وهذا لا يسبب أي خطورة على المجتمع وهناك العديد من الأمراض النفسية التي تودي بالفرد للأنتحار.

وتابعت الدكتورة منى الرخاوي، أن السوشيال ميديا أصبحت من أكثر الأشياء التي تسببت في إنتشار الكثير من الأمراض النفسية لأنها تخلق واقع إفتراضي يعيش بداخله الفرد وتجعله ينعزل عن كل ما حوله، وهي أولى مراحل المرض النفسي، ولذلك يجب الحد من الوقت الذي يقضيه الفرد على هذا الواقع الإفتراضي.

وأردفت الدكتورة منى الرخاوي، أن يجب علينا الإستمتاع بما هو حولنا، والتأمل للطبيعة والإقتراب من العلاقات الإنسانية الحقيقية وتنظيم وقتنا بما يجعلنا أطباء أنفسنا.
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