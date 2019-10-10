بنتك تهمنا.. سلسلة ندوات للطالبات بمدارس دمياط

انطلقت صباح اليوم، أولى ندوات المبادرة التى أطلقتها إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالديوان العام "بنتك تهمنا" بالمدرسة الثانوية التجارية بالزرقا، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبالتعاون مع مديرتي التربية والتعليم والصحة، وعدد من الجهات المعنية، والإدارات المختلفة بمدينة الزرقا.



وتضمنت الندوة، محاضرة عن مخاطر الزواج المبكر، والصحة الإنجابية، وكذلك دور وسائل التواصل الاجتماعي فى تكوين الرأي، بالإضافة إلى توضيح كيفية مواجهة الشائعات والتأكد من صحة الأخبار وتقييم الأمور.



وقد تناولت الندوة أيضًا دور المرأة فى تاريخ مصر القديم والحديث، كما تم فتح باب النقاش مع الطالبات والحضور حول هذه الموضوعات، والإجابة على أسئلتهن، ومنح بعض الجوائز التذكارية.



وكانت قد تكرر مثل تلك الندوات على مدار الشهر بمختلف مدن المحافظة لنشر الوعى الثقافي بين المرأة خاصة الطالبات.

