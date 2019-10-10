نبيلة عبيد: هذا رأيي في محمد رمضان

عبرت نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، عن حبها الشديد للنجم محمد رمضان، حيث أكدت أنه فنان موهوب ويستحق ما وصل إليه.



وقالت نبيلة عبيد، في تصريح لـ"صدى البلد": "محمد رمضان فنان موهوب والجمهور يفضل مشاهدة أعماله، بالإضافة إلى أن مسلسلاته تحقق نسب مشاهدة عالية".



وأضافت: "أيضا يتمتع بموهبة الغناء، وهذا ظهر من خلال حفلاته وحجم الجمهور الذي يحرص على الحضور، فأنا سعيدة بوجود فنان شاب استطاع أن يثبت نفسه وسط كبير من الفنانين وفي وقت قصير".



يشار إلى أن الفنانة نبيلة عبيد هي نجمة الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وتحمل الدورة اسمها، وتم تكريمها في حفل الافتتاح، كما تقام ندوة تكريمية لها، ظهر اليوم.​