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محافظات

حواس: اكتشاف 42 كوخا للعمال وقطعة حجرية في الأقصر

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:24 م
منطقة وادي الملوك
منطقة وادي الملوك غرب الأقصر
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شمس يونس
شهدت منطقة وادي الملوك غرب الأقصر منذ قليل إعلان الدكتور زاهى حواس عالم المصريات عن اكتشاف عدد كبير من القطع الاثرية جديدة بالوادى بحضور وزير الآثار الدكتور خالد العنانى .

وقال الدكتور زاهى حواس ، إن الحفائر بدأت في ٤ مناطق في وادي الملوك عام ٢٠١٨ منها المنطقة المجاورة لمقبرة رمسيس السابع عثرنا بها على ٤٢ كوخا للعمال بها قطع أثرية وقطعة حجرية لوجه آدمي وقطعة تخص الإلهة سخمت والموقع الثاني بمقبرة حتشبسوت بها تماثيل أوشابتي وخرطوش لتحتمس الرابع وأقدام وقلادات .

وأوضح الدكتور زاهى حواس أن العديد من القطع التي تحمل أسماء بعض الملوك والعمال الذين عملوا في هذه المقبرة بالإضافة لقطعة حجرية بها ١٦ نص لأحد المتشددين ضد عبادة آمون .

وأضاف الدكتور زاهى حواس بان كل القطع التي عثر عليها تؤكد أن وادي الملوك لا زال يزخر بالعديد من الإكتشافات الأثرية متوقعا وجود مزيدًا من المقابر الملكية المنطقة الواقعة جميع ملوك الأسرة دفنوا في منطقة وادي الملوك.
حواس: اكتشاف 42 كوخا للعمال وقطعة حجرية في الأقصر
حواس: اكتشاف 42 كوخا للعمال وقطعة حجرية في الأقصر
حواس: اكتشاف 42 كوخا للعمال وقطعة حجرية في الأقصر
حواس: اكتشاف 42 كوخا للعمال وقطعة حجرية في الأقصر
حواس: اكتشاف 42 كوخا للعمال وقطعة حجرية في الأقصر
حواس: اكتشاف 42 كوخا للعمال وقطعة حجرية في الأقصر
حواس: اكتشاف 42 كوخا للعمال وقطعة حجرية في الأقصر
حواس: اكتشاف 42 كوخا للعمال وقطعة حجرية في الأقصر
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