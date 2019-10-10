شاهد.. أول رد فعل من تعليم الإسكندرية على واقعة الطفلة روان

قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن إحدى الطالبات تدعى روان قد تعرضت من أحد أولياء الأمور لحالة تنمر.



وكشف يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، عن اتخاذه كافة الإجراءات القانونية بمجرد علمه بالواقعة وهي تنمر أحد أولياء الأمور بالطفلة روان.



وأكد يوسف الديب ، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، على رفضه التام شكلأ وتفصيلأ لواقعة التنمر خاصة وإنها كشفت عن وجود بعض التقصير لبعض الزملاء وتم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بإلغاء تكليف مدير مدرسة بالإسكندرية .



وأوضح يوسف الديب، أن الطفلة روان أصيبت بحالة انهيار عصبى ونقلت على إثره للمستشفى ، لافتا إلى أنه قام بزيارتها للاطمئنان على حالتها ، مؤكدأ أن الأطفال سواسية ولا يجوز شكلا وتفصيلا ارتكاب مثل وقائع التنمر هذه بأطفال المدارس.