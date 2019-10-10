Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. أول رد فعل من تعليم الإسكندرية على واقعة الطفلة روان

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:15 م
التنمر على طفلة
التنمر على طفلة
Advertisements
شيرين عادل
قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن إحدى الطالبات تدعى روان قد تعرضت من أحد أولياء الأمور لحالة تنمر.

وكشف يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، عن اتخاذه كافة الإجراءات القانونية بمجرد علمه بالواقعة وهي تنمر أحد أولياء الأمور بالطفلة روان.

وأكد يوسف الديب ، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، على رفضه التام شكلأ وتفصيلأ لواقعة التنمر خاصة وإنها كشفت عن وجود بعض التقصير لبعض الزملاء وتم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بإلغاء تكليف مدير مدرسة بالإسكندرية .

وأوضح يوسف الديب، أن الطفلة روان أصيبت بحالة انهيار عصبى ونقلت على إثره للمستشفى ، لافتا إلى أنه قام بزيارتها للاطمئنان على حالتها ، مؤكدأ أن الأطفال سواسية ولا يجوز شكلا وتفصيلا ارتكاب مثل وقائع التنمر هذه بأطفال المدارس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. تلاميذ رياض الأطفال والصفوف الأولى يتوافدون على مدارس الإسكندرية..صور

بحد أدنى 170 درجة .. فتح فصول ثانوي عام مسائية في الإسكندرية

تعرف على محاذير «تعليم الإسكندرية» مع انطلاق أول أيام الدراسة.. صور

إحالة 5 مسئولين بـ"تعليم الإسكندرية" للتحقيق

قرارات حاسمة من تعليم الإسكندرية في واقعة الاعتداء على "روان"

تضامن الإسكندرية ترسل فريقا متخصصا لدعم الطفلة روان ضحية التنمر

ترشيحاتنا

نسيتى شبشب زنوبة.. مرتضى منصور يفتح النار على أصالة

رجاء خاص.. أحمد مرتضى يوجه رسالة لـ مسئولي الأهلي

تورط بجريمة بشعة.. إعدام مصري في الأردن

هيثم فاروق يوجه نصيحة لـ ميتشو قبل مواجهة الأهلي

بالأحمر الناري.. ابنة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

للرجال .. 9 أطعمة تزيد قدرة الذكورة وترفع نسبة الخصوبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب