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رياضة

3 حلول لـ حسام البدري لتعويض غياب محمد صلاح بمنتخب مصر

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:15 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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حبيبة معتز
يغيب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، عن معسكر المنتخب، الذي يستعد لمواجهة بوتسوانا في فترة التوقف الدولي.

وكان المنتخب فضل إراحة صلاح لعدم تعرضه للإجهاد، قبل أن يتعرض لإصابة بالكاحل خلال مواجهة فريقه ليفربول مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وفي ظل غياب المحترف الدولي المصري، يمتلك المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري عددا من الحلول داخل قائمته بالمعسكر المغلق الحالي، والذي من الممكن أن تعوض غياب محمد صلاح عن مواجهة بوتسوانا.

1- حسين الشحات
حسين الشحات يقدم مستوى رائعا مع الأهلي في مركز الجناح الأيمن تحت قيادة فايلر، مما جعله يصنع فرصا كثيرة ويسجل أكثر بهذا المركز، ومن الممكن أن يعتمد عليه البدري مستفيدا من حالة التألق الحالية للاعب.

2- اللعب بـ4-4-2
تغيير طريقة اللعب لـ4-4-2 بدلًا من 4-2-3-1 التي يفضلها البدري، من خلال الدفع بكوكا وعمر السعيد بالخط الأمامي لإجادتهما اللعب بالرأس، والاعتماد على رباعي الوسط حمدي فتحي وطارق حامد كمحورين، مع إمدادات هجومية للطرفين تريزيجيه والشحات، لإعطاء كثافة هجومية للفريق.

3- مركز جديد لتريزيجيه
تغيير مركز تريزيجيه من اليسار لليمين، ليحل محل صلاح الغائب، وهذا المركز أجاد تريزيجيه اللعب فيه هذا الموسم مع أستون فيلا.
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