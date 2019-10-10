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برلمان

المركز العربي الأوروبي يستنكر العملية العسكرية التركية في سوريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:04 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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حسن رضوان
استنكر المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العملية العسكرية التركية التي استهدفت قصف الاراضي السورية أمس يوم الاربعاء 2019 ، معلنا رفضه التام لهذه الهجمات.

وأكد المركز في بيانه أن إصرار الحكومة التركية على التعدي على السيادة السورية بدون شرعية قانونية دولية هو إنتهاك صريح وصارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وهو ما يعد من الممارسات الغير انسانية تجاه دولة لها سيادة تستوجب المسائلة دولية.

وأشار المركز إلى أن استمرار تدخل تركيا السافر في الوقت الحالي وانتهاكاتها للأراضي السورية، يزيد الأمور تعقيداُ فيما يتعلق بالازمة السورية ويطيل من أمد الصراع ويشعل فتيل الحرب وعدم الاستقرار في المنطقة.

وفي ذات السياق طالب المركز العربي الأوروبي، المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف ممارسات الحكومة التركية ووقف عمليتها العسكرية التي تستهدف الأراضي السورية , وضرورة محاسبة النظام التركي في ضوء المواثيق الدولية.
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