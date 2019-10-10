6 أسلحة لـ منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري

أعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة الفراعنة التي ستخوض أولى مبارياته مع الفريق أمام بوتسوانا.



ويعول البدري في هذه المباراة على أغلب عناصر القائمة لتحديد أسلحته بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكان 2021.



ومن المتوقع أن تكون أسلحة البدري بالفترة المقبلة:



1- محمد صلاح



يأتي صلاح بمقدمة لاعبي المنتخب نظرا للإمكانيات التي يمتلكها والاداء الذي يقدمه مع ليفربول الإنجليزي أخر سنتين، مما يجعله السلاح الأبرز للفراعنة.



2- تريزيجيه



تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي دائمًا ما يكون لاعبا بارزا بصفوف المنتخب لما يتمتع به من مهاراته وامكانيات بالجناح الأيسر تجعل سلاحا هاما للفراعنة.



3- أحمد حجازي



قلب الدفاع أحمد حجازي بالرغم من عدم مشاركته هذا الموسم مع وست بروميتش الإنجليزي بسبب الإصابة، إلا أنه يعد أفضل المدافعين المصريين أخر سنوات.



4- حسين الشحات



يقدم حسين الشحات مستوى متميزا للغاية بالفترة الأخيرة مع الأهلي تحت قيادة فايلر، كما أن مساهمته بالعديد من الأهداف سواء على مستوى الصناعة أو التسجيل، تجعله ورقة رابحة للفراعنة بالفترة القادمة.



5- حمدي فتحي وطارق حامد



يعد الثنائي صمام الأمان لقطبي الكرة المصرية، وثنائيتهم مع المنتخب في ظل مستواهم المتميز بخط الوسط من حيث قطع الكرات وحلقة الوصل بين الدفاع والهجوم، ستجعل خط الوسط للفراعنة أقوى.



6- لاعبو المنتخب الأولمبي



بالرغم من غيابهم عن معسكر البدري للتجهيز مع الأولمبي لبطولة إفريقيا، إلا أن رمضان صبحي، مصطفى محمد وغيرهم من اللاعبين، سيكونون أوراقا رابحة للمنتخب الأول في المستقبل.