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محافظات

منهم 17 في اليوم الأول.. قنا قدمت 292 شهيدا فى حرب أكتوبر

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:46 م
ندوة
ندوة
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يوسف رجب
قال المؤرخ فكرى الحبارى" باحث تاريخي"، إن قنا مثل محافظات كثيرة قدمت الكثير من الشهداء فى حرب أكتوبر وحروب مصر المختلفة فى العصر الحديث، فشهداء قنا فى أكتوبر بلغ عددهم 292 شهيدا منهم 17 شهيدا، استشهد فى اليوم الأول للحرب، و احتلت مدينة قنا المركز الأول بعدد 71 شهيدا" 32 فى المدينة- 39 للقرى"، يليها نجع حمادى بعدد 64 شهيدا، وقوص بـ 46 شهيدا، و أبوتشت بـ 40 شهيدا، و دشنا بـ 26 شهيدا، و قفط بـ 20 شهيدا، و مركزى نقاده وفرشوط 14 شهيدا لكل منهم، و الوقف بـ 11 شهيدا.

وجاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمها مركز إعلام قنا، بعنوان" أكتوبر.. ملحمة النصر والكرامة" فى إطار احتفالات الهيئة العامة للاستعلامات بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بمشاركة عدد كبير من العاملين بالمؤسسات الحكومية و طلاب المدارس.

وأضاف الحبارى، بأن لكل شهيد و مقاتل فى حرب أكتوبر حكاية ورواية تستحق أن تدرس للأجيال الحالية والقادمة، لما فيها من بسالة و تضحية بالروح و الدم من أجل الوطن، لافتًا إلى أنه عاش حكايات الشهداء والمقاتلين من خلال زيارته لمنازل الشهداء أو أبطال أكتوبر ليؤرخ لسيرتهم العظيمة.

وقال الشيخ أحمد أبو الوفا- مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا، إن شعار " الله أكبر" كان له عظيم الأثر فى انتصار أكتوبر المجيد، فقد أدخل الرعب لقلوب الأعداء، حتى أن الجنود المصريين كانوا يضربون الدبابات دون ساتر يحميهم ولم تُسجل خلال فترة الحرب أى جرائم سرقة، نظرًا لالتفاف الجميع حول هدف واحد، فالاتحاد و العزيمة مع الإصرار كان لهم الدور الأعظم فى تحقيق النصر و تحرير أرض الوطن.

فيما تحدث كل من: جابر محمود عبدالراضى و محمد عبدالوهاب راشد" من أبطال حرب أكتوبر"، عن ذكرياتهم خلال حرب أكتوبر، و عبورهم للقناة وتصديهم للدبابات الاسرائيلية بكل بسالة و شجاعه من أجل استرداد الأرض و إعادة الكرامة.

وقالت فاطمة عبده عاشور- مدير مجمع إعلام قنا، إن نصر أكتوبر سوف يظل ذكرى عظيمة تتدارسها الأجيال عبور العصور لما فيها من بطولات عظيمة سجلتها كتابات الأعداء قبل أن يحكيها أبطال أكتوبر، مشيرة إلى أن هذه الفعالية ضمن خطة الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور ضياء رشوان- رئيس الهيئة، و بتوجيهات المستشار عمرو محسوب النبى- رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة، لتوعية و تثقيف الأجيال الجديدة بعظمة حرب أكتوبر.
منهم 17 في اليوم الأول.. قنا قدمت 292 شهيدا فى حرب أكتوبر
منهم 17 في اليوم الأول.. قنا قدمت 292 شهيدا فى حرب أكتوبر
منهم 17 في اليوم الأول.. قنا قدمت 292 شهيدا فى حرب أكتوبر
منهم 17 في اليوم الأول.. قنا قدمت 292 شهيدا فى حرب أكتوبر
منهم 17 في اليوم الأول.. قنا قدمت 292 شهيدا فى حرب أكتوبر
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