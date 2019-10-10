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أخبار البلد

الأعلى للإعلام: لدينا أدوات لمحاربة القرصنة الإعلامية لحماية الملكية الفكرية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:06 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الكاتب الصحفى جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يملك جميع الأدوات لمنع القرصنة على حقوق الملكية الفكرية في مجال المصنفات الفنية.

وأكد شوقي، في بيان، الخميس، أن المجلس سيطبق لائحة الجزاءات في حدها الأقصى لأي وسيلة إعلامية تنتهك الحقوق الحصرية للأعمال الإبداعية، مشيرًا إلى أن محاربة القرصنة في المجال الإعلامي تحمي حقوق المنتجين والمبدعين، كما تحمي صناعة السينما.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصد خلال الفترة الماضية العديد من المواقع التى تقوم ببث أعمال مملوكة للتغير دون الحصول على تصريح من المالك.
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