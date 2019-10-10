بـ إطلالة غريبة.. بسمة بوسيل تبهر متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورة جديدة لها على وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بها بتوب باللون الأورنج بأكمام طويلة،وفوقه جاكيت باللون الأبيض والأسود بأكمام طويلة .



وتركت شعرها منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها ، واعتمدت فى الميكب على اللون الأورنج كأيشادو للعيون الذى يبرز جمال عيونها والرموش السوداء، وأحمر شفاة باللون الأورنج، وارتدت عدسات ملونة باللون الرمادى.



ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط بسيط باللون الفضى لإكمال إطلالتها .



وعلق الجمهور.. نحبك برشا.. الجمال ما شاء الله.