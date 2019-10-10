جامعة الزقازيق توقع بروتوكول مع هيئة تعليم الكبار لمحو أمية أهالى الشرقية

وقع الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الخميس برتوكولا مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لمحو الأمية بالمحافظة، إيمانًا من جامعة الزقازيق بدورها فى خدمة المجتمع من خلال المشاركة فى القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية.





جاء ذلك بحضور الدكتور عادل عبد الله عميد كلية علوم الإعاقة والتأهيل، و ا. عمرو السيد شعلان مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار نيابة عن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة،ود. إيهاب الببلاوي وكيل الكلية للدراسات العليا ، والدكتور رضا الحسيني وكيل الكلية للتعليم والطلاب، لبدء تنفيذ تجربة رائدة بمحافظة الشرقية ،لمحو أمية المواطنين داخل المراكز الإدارية والقرى التابعة لها.





وأكد الدكتور عثمان شعلان على ضرورة وضع آلية ونظام محدد للوصول إلى الفئة المستهدفة لمحو أميتها، موضحًا أن كلية علوم الإعاقة والتأهيل من خلال كوادرها البشرية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب) ستتولى تنفيذ المشروع لمحو أمية عمال الكلية، والقرى والأحياء،ومراكز المحافظة ،وذلك تحت إشراف الأساتذة المتخصصين بالكلية والمشاركين فى المشروع.





وأشار رئيس جامعة الزقازيق إلى أن الجامعة ستمنح الطلاب المشاركين فى المشروع جوائز عينية وشهادات تقدير بالإضافة لتدريبهم على أساليب وطرق تعليم الكبار، وأضاف أن الهيئة العامة لتعليم الكبار ستتولى توفير مستلزمات العملية التعليمية، وتوفير قاعدة بيانات عن عدد الأميين بالمحافظة، تسهيلًا على الطلاب المشاركين بمحو أمية أكبر عدد من الأشخاص، واعتماد ومراجعة قوائم الدارسين، وإجراء الاختبارات النهائية لتخريجهم وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها الهيئة، ومنح شهادات اجتياز الاختبارات النهائية لهم، وكذا المتابعة الفنية والإدارية للفصول، وإعداد التقارير عن النتائج المحققة فى كل دورة امتحانية.



