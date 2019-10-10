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برلمان

تهدف تفتيت سوريا.. حزب الحرية يدين العدوان التركى

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:23 م
اردوغان
اردوغان
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ماجدة بدوى
أعرب حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، عن ادانته للتدخل العسكري السافر من الجانب التركي على شمال شرقي سوريا الشقيقة، ووصف هذا التدخل بأنه جريمة دولية مكتملة الأركان، وتنال من استقلالية وسيادة الدول وسلامتها.

وأشار الحزب في بيانه، إلي أن تركيا تهدف لتفتيت سوريا، وتضرب بالمواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط، مضيفا أن العدوان التركي يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة الذي نص على أن الدول فرادى أو جماعات حين ترتكب جريمة عدوان تلجأ الدولة المعتدى عليها للدفاع عن النفس، باعتباره حقا طبيعيا وشرعيا للدول بشرط التناسب بين رد فعل الدفاع مع الفعل العدواني، وإخطار مجلس الأمن بالإجراءات العسكرية التي قامت بها الدول للدفاع عن النفس، مؤكدا أن ذلك يعد تحديا للمجتمع الدولي بأكمله.

وطالب الحزب مجلس الأمن بالتصدي لتلك التحركات العسكرية واتخاذ خطوات جادة نحو ذلك، كما طالب الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة على الفور وإصدار قرارات صارمة ضد الانتهاكات التي تحدث للشعب السوري، مستنكرا الحزب ما تقوم به تركيا حسب إعلانها عن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري للقضاء على التواجد الكردي متمثل في وحدات حماية الشعب الكردية، في الوقت الذي تحتضن فيه تركيا الإرهابيين وتعمل ليل نهار على إثارة الفتن ونشر البلبلة والفوضي وزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية.
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