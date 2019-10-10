يعالج السرطان أفضل من الكيميائي.. تعرف على فوائد الكركم



كما أنه يساعد على تحسين انخفاض الذاكرة بسبب تقدم العمر، كما أن إضافة الكركم إلى نظامك الغذائي يساعدك في تقليل اكتئابك لغناه بكم كبير من مضادات الأكسدة.



أكدت الدراسات أن الكركمين له خصائص مضادة للأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، كما قد يؤدي الالتهاب إلى تطور السرطان، ولا يوجد دليل كافٍ على القول بأن الكركمين يمنع أو يعالج السرطان بشكل قاطع ولكن هناك أبحاثا حول ذلك.



وجد الباحثون أن الكركمين يمكن أن تقتل أنواع كثيرة من الخلايا السرطانية بطرق متعددة، كما أنه يستهدف الخلايا السرطانية فقط ، مما يترك الخلايا السليمة غير متأثرة، وهذه خطوة مهمة في العلاج المحتمل لأن أدوية العلاج الكيميائي تقتل الخلايا السليمة والخلايا السرطانية.



هناك فوائد عديدة لتناول التوابل خاصة الكركم حيث يعد الكركم من أكثر التوابل استخدامًا في أكثر من أمر، الكركمين هو العنصر النشط الرئيسي في الكركم التوابل، على الرغم من أن الكركم هو في المقام الأول توابل طهي، إلا أنه يستخدم أيضًا في الطب الهندي التقليدي ويعتقد أن له العديد من الفوائد الصحية، فى علاج السرطان وحالات أخرى كما أشار موقع "healthline".أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي يلجأ إليها الأشخاص إلى الكركم هو خصائصه المضادة للالتهابات فهو يحميك من إلتهاب المفاصل والسرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى أن الكركم غنى بالمواد المضادة للاكسدة التى تحارب الجذور الحرة التي من شأنها إظهار العديد من علامات الشيخوخة.ولضمان الحفاظ على الصحة المعرفية في سن الشيخوخة سيساعدك الكركم على تحسين الوظيفة المعرفية واستعادة الذاكرة.