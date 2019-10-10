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اقتصاد

استقرار نسبي للدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:05 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
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أ ش أ
شهدت أسعار صرف الدولار استقرار نسبيا خلال التعاملات، اليوم الخميس، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وتراجع الدولار أكثر من واحد جنيه وخمسين قرشا منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر الصرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار قرشين ليسجل 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي قرشا واحدا ليسجل 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وتراجع الدولار في بنك قناة السويس بمقدار قرشين ليسجل 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.
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