Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضحية الشهامة.. طالب يدافع عن فتاة في الشارع ليموت بـ7 طعنات بمركز تلا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:40 م
الطالب القتيل
الطالب القتيل
Advertisements
محمد امين
لم يتخيل طالب الثانوية العامة أن يدفع حياته ثمنا لشهامته وان تكون رجولته سببا في إنهاء حياته وسط الشارع بضربات غادرة من شاب لا يعرف الرجولة ولا يدرك ادني درجات الشهامة.

واقعة مريرة استفاق عليها أهالي مركز تلا بمحافظة المنوفية فمع انتصاف النهار وخروج الطلبة من أبواب المدارس ومع خروج طلبة مدرسة الثانوية العامة من يومهم الدراسي فوجئ الطالب محمود البنا بوقوف شاب يدعي أحمد راجح أمام باب المدرسة ويقوم بمعاكسة طالبة أثناء خروجها من المدرسة وعندما لم تستجب له الفتاة قام بالتعدي عليها بالضرب علي مرأي ومسمع من الجميع، وفي هذا الوقت لم يتحمل الطالب محمود أن يري مثل هذا المنظر ويقف عاجزا متفرجا ، فرجولته تحول بينه وبين أن يقف مشاهدا لما يحدث ، والشهامة التي ولدت بداخله ترفض أن تقف صامته امام هذه التعديات السافرة.

فتدخل علي الفور بأسلوبه المحترم الراقي الذي يعرفه به الجميع لمنع هذه الفوضي ولانقاذ هذه الفتاة من يد هذا المعتوه الذي لا يعرف أدنى مبادئ الرجولة ، فإذا بهذا الشاب المدعو أحمد راجح يسبه بأبشع الألفاظ وأقذر العبارات وانصرف من أمامه بعد إصرار احمد علي تخليص الفتاة من يده وانصراف الفتاة لمنزلها فوجئ محمود بالشاب المدعو أحمد يتجه نحوه ومعه صديق له وقام احمد بالاعتداء علي الطالب محمود البنا بمطواة طعنه بها في بطنه ثم قام مرافقه بتكبيل يديه ليطعنه ما يزيد علي السبع طعنات في بطنه وسط ذهول المارة في الشارع ثم تركوه وفروا هاربين، ليسقط محمود على الأرض مغشيًا عليه والدماء تسيل من حوله ليكون شهيدا لرجولته وشهامته وشهيد المبادئ والنخوة وتصعد روحه لبارئها وسط صراخ المارة ليستغيثوا بالإسعاف لإنقاذه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستأذنك رقم أخت خطيبتك.. صاحب محل موبايلات يقتل طالبا بالاسكندرية

جريمة هزت الاسكندرية.. حكاية طالب آراد الرجوع لـ حبيبته فـ لقى حتفه.. التحريات: صاحب المحل قتل علي بـ سكين وجلس بجوار الجثة ينتظر الشرطة

ضحية الغدر.. طالب يقتل زميله بسبب فتاة

ترشيحاتنا

بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا

فردوس عبد الحميد تصف زوجها محمد فاضل بالندل.. اعرف التفاصيل

هل تجب النفقة على زوجتي التي لم أقترب منها منذ عام؟.. شاهد رد علي جمعة

قرار سعودي يضرب اقتصاد تركيا فى مقتل.. تفاصيل

تفاصيل حفل احتفاء الأهلي بدرع الدوري

اتحاد الكرة يصدم الزمالك في القمة 119 أمام الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا

أغربها النوم أمام التليفزيون.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب السرطان

شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس