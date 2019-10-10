ليلة ولا ألف ليلة.. تفاصيل مفاجأة دينا الشربيني لـ عمرو دياب

فاجأت الفنانة دينا الشربيني كعادتها للسنة الثالثة، النجم عمرو دياب في عيد ميلاده منذ يومين بليلة ولا ألف ليلة.





واستعانت دينا الشربيني بمصممة ديكور التي أخرجت عيد ميلاده وكأنه حفل زفاف ضخم، حيث زينت القاعة بصور وفيديوهات تجمع بين دينا الشربيني وعمرو دياب.. وعلى الطاولات تم كتابة كلمات أغاني الهضبة وكان هناك شاشة عرض كبيرة تعرض صورهم معا والصورة الرئيسية كتب عليها "surprise ... I love you".وحضر عيد ميلاد عدد كبير من أصدقاء عمرو دياب ودينا الشربيني الذين أظهروا سعادتهم بالاثنين، وظهر ذلك في بوستات السوشيال الميديا التي تم نشرها بعد الحفل ومنهم ياسمين عبد العزيز التي نشرت صورتها مع دينا وعمرو ووضعت عليها قلب أحمر، وياسمين رئيس التي نشرت صورة تجمعها بعمرو ودينا وعدد من فيديوهات لايف التي تعلق فيها على مدى سعادة عمرو دياب، كما قام أحمد داود وعلا رشدي بنشر صورة على إنستجرام وكتبوا عيد ميلاد سعيد عمرو دياب وشكرا دندونة على الليلة الخاصة والجميلة" وعبرت نسرين إمام زوجة المنتج تامر مرسي بسعادتها بالحفل وغيرهم من الفنانين.يذكر أن عمرو دياب أطلق عدة أغاني من ألبومه الجديد والتي أصبحت تريند منذ نزولها وخاصة يوم الثلاث وتحيرك وما زال الجمهور متشوق لنزول ألبومه.