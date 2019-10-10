وفد مصري برئاسة قطاع الكهرباء يبدأ زيارة لغينيا

توجه وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، لزيارة جمهورية غينيا خلال الفترة من 10 إلى 18 أكتوبر الجاري،تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري واستمرارا لتقديم الدعم للأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات من بينها الكهرباء والطاقة.



وذكرت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الخميس - أن الوفد يضم ممثلين من كل من شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وعضوية وزارات (الزراعة – البيئة – الموارد المائية والري - السياحة)، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي في إطار استمرار دعم وتعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية على المستويين الثنائي والإقليمي.



من جانبه نوه الدكتور عمران، بأن هذه الزيارة تأتى بناء على طلب الجانب الغيني لتقييم الجوانب المختلفة لمشروع "فومي - ‏Foumi‏" ‏الكهرومائي متعدد الأغراض المتوقع تنفيذه على حوض نهر النيجر ويستفيد منه 9 دول من بينهم دولة غينيا، وتقديم توصياتهم بخصوص التكلفة وأفضل الأساليب التي يمكن اتباعها لتنفيذ المشروع.



وأوضح أن الزيارة تأتى أيضا تفعيلا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية - الغينية التي عقدت خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الماضي.



وأكد عمران، استعداد القطاع لتقديم الدعم الفني لدولة غينيا على وجه الخصوص وللدول الإفريقة بصفة عامة، وكذلك تلبية احتياجات الجانب الغيني وفقا لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، مشددا على دعم الحكومة المصرية لدولة غينيا في جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصري متاحة لخدمة قطاع الكهرباء في غينيا.



تجدر الإشارة إلى أن سد فومي الكهرومائي يعد أحد مشروعات هيئة حوض نهر النيجر التي سيساهم إنجازها في عدد من الأغراض ومنها الاستجابة لاحتياجات الري على المدى الطويل، وتنظيم مجرى نهر النيجر الذي يعد أحد أهم أنهار إفريقيا حيث يبلغ طوله 4200 كيلومتر، والحد من تدهور البيئة.



وتضم هيئة حوض نهر النيجر كلا من بنين وبوركينا فاسو والكاميرون والكوت ديفوار وغينيا ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد..ويتمثل هدف المشروع الرئيسي في الارتقاء بالتنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، من خلال إدارة وتهيئة أفضل لنهر النيجر.