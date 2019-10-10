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اقتصاد

قطاع الأعمال: ارتفاع كميات القطن المشتراة بالمزاد في محافظتين

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:49 م
زراعة القطن
زراعة القطن
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علياء فوزي
تتواصل في محافظتي الفيوم وبنى سويف المنظومة التجريبية الجديدة لتداول القطن من خلال المزادات العلنية لموسم 2019، حيث بلغت كميات القطن المشتراة حتى الآن نحو 78.875 قنطار زهر بقيمة 157 مليون جنيه، وذلك من قبل شركات تجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتحقق المنظومة الجديدة سعرا عادلا للمزارعين من خلال المزايدة على أقطانهم بما يضمن الحصول على أفضل عائد، حيث يتم فتح المزاد بمتوسط السعر العالمي للقطن بين القطن الأمريكي البيما طويل التيلة واندكس A.

كما تحقق المنظومة الجديدة الشفافية في عملية البيع حيث يقوم المزارعون بتسليم أقطانهم - مباشرة ودون وسطاء - إلى مراكز التجميع وعددها 17 مركزا في الفيوم وبنى سويف ليتم إجراء مزاد علني عليها.

وتفتح مراكز التجميع أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا ما عدا يوم الجمعة، كما تقوم بتوزيع أكياس من الجوت ودوبارة قطنية على المزارعين لتسليمها معبأة بالأقطان لضمان الحفاظ على المحصول من التلوث.

و تلتزم الشركة الراسي عليها المزاد - وفقا لمنظومة التداول الجديدة - بسداد 70% من ثمن المحصول للمزارع فور انتهاء المزاد على أن تسدد باقي المبلغ 30% خلال أسبوع من إجراء المزاد وفقا لفروق الرتب ومعدل التصافي، حيث بلغ متوسط سعر الشراء للقنطار نحو 2120 جنيهًا، والسعر في آخر مزاد نحو 1900 جنيها نظرًا لانخفاض الأسعار العالمية.

يأتي هذا وسط استمرار عزوف شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تجارة الأقطان عن المشاركة في تلك المزادات بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد، حيث يتوجب على الشركات الراغبة بالاشتراك في هذه المزادات التسجيل لدى شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج - المسؤولة عن إدارة مراكز التجميع - وتقديم خطاب ضمان ساري حتى نهاية موسم جني القطن في 30 نوفمبر 2019.
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