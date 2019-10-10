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أخبار البلد

سفير سنغافورة : خريجو الأزهر يساهمون في تحصين بلادنا من التطرف

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:04 م
شيخ الأزهر خلال إستقباله
شيخ الأزهر خلال إستقباله بسفير سنغافورة
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محمد شحتة
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، السفير، دومينيك جوه، سفير سنغافورة الجديد بالقاهرة.

في بداية اللقاء، هنأ الإمام الأكبر، السفير السنغافوري بمناسبة بدء مهمته الدبلوماسية، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في عمله بمصر.

وأوضح أن الأزهر الشريف حريص على أهمية استمرار التعاون المشترك مع سنغافورة في جميع المجالات الثقافية والعلمية والدينية، ودعمها في مجال تدريب الأئمة للتعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة، كالتطرف والإرهاب.

من جانبه، أعرب سفير سنغافورة عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة بين الأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية في سنغافورا، مضيفًا أن خريجي الأزهر لهم دور كبير فى نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، وتحصين المجتمع السنغافوري من مشكلات التطرف والإرهاب.
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