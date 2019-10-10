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اقتصاد

أول منتدى دولي في مصر.. 48 دولة تشارك بمؤتمر ومعرض جيوميست الدولي 2019

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:31 م
الدكتور خالد الذهبي
الدكتور خالد الذهبي رئيس مركز بحوث الإسكان و البناء
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آمنة عبدالعظيم
أكد الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والتابع لوزارة الإسكان أن المؤتمر والمعرض جيوميست الدولي يناقش أهم التحديات التي تواجه استراتيجية التنمية المستدامة "2030" فى مصر والوطن العربي وسبل الحلول التى تساهم فى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

وأضاف أن "جيوميست" هو أول منتدى دولي يتم عقده فى مصر والعالم العربي للجمع بين المتخصصين العرب والأجانب من العديد من دول العالم للمساهمة فى دعم استراتيجية الدول العربية بتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم ناتج المشروعات القومية التى تنفذها الدول العربية، وخاصة الدولة المصرية متضمنًا منطقة محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والعديد من المشروعات القومية الأخري، مع دراسة كيفية الإستفادة من نقاشات المؤتمر في تنفيذ تلك المشروعات بما يتماشي مع مبدأ الإستدامة.

و اضاف أيضًا إن مخرجات المؤتمر من الأبحاث التي تستهدف التنمية المستدامة سيتم نشرها في 12 كتاب علمي مع الناشر الدولي الألماني الجنسية سبرنجر .

و قال الدكتور هانى فاروق شحاتة، المدير التنفيذى للمجموعة المصرية للهندسة الجيوتقنية والبنية التحتية أن القدماء المصريين قاموا ببناء منشآتهم من أهرامات ومعابد منذ آلاف السنين تحت مبدأ الإستدامة للحفاظ علي منشآتهم للأجيال التى بعدهم حتي أصبحت تراثاُ للمصريين و الآن يتوافد إليها السائحون من شتي بقاع الأرض. و إذا تم التفكير بنفس أسلوب الإستدامة، فستصبح المشروعات القومية الحديثة التى تتبناها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية دعما للحاضر وذخرًا للمستقبل القريب حتى تكون تراثًا فى المستقبل البعيد.

الجدير بالذكر أن النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي "جيوميست 2019" سيشارك بها اكثر من من 700 باحث و مشارك للإستماع للمتحدثين و النقاش لإثراء المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2019 تحت عنوان (نحو بنية تحتية مستدامة فى مصر والعالم العربي)، والذي يحظى برعاية معالى دولة رئيس مجلس الوزراء والعديد من الوزارات المعنية، الدكتور مصطفي مدبولي، ودعم العديد من المؤسسات الدولية والمحلية المتخصصة فى مجال البنية التحتية المستدامة .
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جيوميست 2019 .. تنمية مستدامة للبنية التحتية في مصر والعالم العربي

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