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فن

سر بكاء لبلبة في ندوة نبيلة عبيد.. تفاصيل

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:40 م
لبلبة
لبلبة
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شيرى نبيل - أحمد إبراهيم
انطلقت ندوة الفنانة نبيلة عبيد في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ٣٥، التي تحمل اسمها.

وبدأت الندوة بعرض فيلم قصير عن إنجازها السينمائي، وتعاونها مع المخرجين من مدارس مصر المختلفة.

وعقب عرض الفيلم، قالت عبيد: "شفته ازاي أنا غنية.. هي ديه ثروتي الحقيقية".

وقال الأمير أباظة رئيس المهرجان ومدير الندوة إنه كان محقا حين قال هناك سينما نبيلة عبيد.

من جانبه، قال السيناريست مصطفى محرم إنه يعتبر نبيلة مثل الملكة إليزابيث الأولى، التي أحاطت نفسها بالفرسان والشعراء وكان بينهم سيد المسرح شكسبير، فهي أحاطت نفسها بالكتاب والمخرجين لتقديم سينما مختلفة وتاريخ حافل.

وقالت إلهام شاهين إن نبيلة ليست فنانة مصر الأولى فهي إنسانة مصر الأولى، وهي أكثر فنانة تهتم بأصدقائها وتسأل على كل شخص في محنته حين يمر بأزمة أو وعكة صحية.

وأضافت أنه لا توجد فنانة في مصر تمتلك كل هذا التاريخ والتنوع والاختلاف، على مدار أكثر من ٨٠ فيلما.

بينما بكت النجمة لبلبة عن مشوار نبيلة عبيد الطويل، وأيضا عن حرمانهم من الإنجاب بسبب انشغالهم بالفن.
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