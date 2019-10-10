وزير النقل يعرض نتائج زيارته إلى روسيا وألمانيا في اجتماع مجلس الوزراء

عرض وزير النقل خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، نتائج زيارته إلى روسيا في ضوء ما تتمتع به من خبرات في مجال الخدمات المتقدمة للسكك الحديدية، حيث تملك 85 ألف كم سكك حديدية، ومليون عربة نقل بضائع.



كما عرض نتائج زيارته إلى ألمانيا للمشاركة في احتفالية تكريم الحكومة الألمانية لشركة هيرنكنشت بمصنعها بمدينة شفاناو على إنتاجها من ماكينات حفر الأنفاق، وعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال على مستوي العالم، بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



وأضاف وزير النقل أن مصر ستشهد نقلة نوعية في خطوط السكك الحديدية، مُشيرًا إلى أنه سيكون هناك عملية تجديد شاملة لعربات القطارات، خاصة وأن هناك نحو 3100 عربة قطار تعمل في مصر منذ عام 1980؛ وجار العمل على التعاقد مع شركة سيماف الوطنية لتصنيع عربات جديدة.



وأشار وزير النقل إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قدمت الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة مصر في الاحتفال وقالت إنها سعيدة بإنجاز المصريين لمشروعات الأنفاق بهذه السرعة ووجهت بتدريب 160 مصريًا فى شركة هرنكنشت، ووافقت على إنشاء مركز خدمة وصيانة لماكينات حفر الأنفاق فى مصر لخدمة مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وتنفيذا لذلك سيحضر المدير التنفيذى للشركة لمصر فى الأسبوع الأول من نوفمبر للاتفاق على الإجراءات التنفيذية.



ونوه وزير النقل إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على توريد قطارات درجة ثالثة على أعلى مستوى، وأن يتم تسليم القطارات بنهاية هذا العام أو بداية العام المقبل، فضلًا عن الاتفاق أيضًا على إنشاء مركز للصيانة وإعادة تأهيل الماكينات بالتعاون مع الجانب الألماني.



وفي هذا الشأن، أكد وزير النقل على أن الفترة القادمة ستشهد تطورًا ملحوظًا حيث تعمل الوزارة علي إصلاح السكك الحديدية وكل قطاعات النقل، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع شخصيًّا كل ما يتم في هذا الملف.



