صدمة عن عودة السياحة.. روسيا تطلب من مصر استخدام عملتها في التعاملات

أكد سيرجى نابيشيكو رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية، ان الفترة المقبلة تحتاج إلى ضغط من قبل القطاع الخاص فى مصر وروسيا على حكومات كلا البلدين لانشاء بنك مصرى فى روسيا وآخر روسي فى السوق المصرى لتيسير التعاملات المادية بين الجانبين.



وطالب بضرورة إصدار قرار سياسي من كلا البلدين بأن يصبح التعامل بين بين مصر وروسيا بالعملة الروسية، لافتا إلى أن عودة الطيران الروسي إلى مصر والتى سيترتب علية عودة السياحة الروسية يحتاج إلى مزيد من العمل من الجانب المصرى لزيادة التأمين الأمنى.



وأضاف أن الجانب الروسي لا يرى اى اعلانات عن السياحة المصرية كما يحدث بالبلدان الأخرى لتعريف السائح الروسي بالأماكن السياحية المصرية، والتأكيد على عودة الأمان خاصة بعد حادث الطائرة الروسية والتى خلقت نوعا من الخوف لدى الروس.