مدبولي: أسعار منتجات بعض الصناعات انخفضت عقب تقليل سعر الغاز

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية رسميا وبدء عملها.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن حدث اليوم هام جدا وهو اطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية، لاقتا الى انها تاتي في اطار دعم الدولة لقطاع الصناعة حيث انه قاطرة تنمية الاقتصاد المصري.



واضاف مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن دعم قطاع الصناعة هو ضمان استدامة النمو في الاقتصاد المصري، وهذا صاحبه عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة حيث تم وضع برنامج لدعم الصناعة والناتج المحلي وتعميق الصناعة المصرية، فضلا على حل ازمة رد اعباء التصدير وتم سداد ١٠٪؜، كما تم رد اعباء المصدرين الصغيرين بقيمة ١٠٠ مليون جنيه والانتهاء منها خلال هذا العام.



واشار رئيس الوزراء، الى ان البوابة بها خريطة للاراضي والمنشآت الصناعية، وتكليفات بانشاء ٤٥٠٠ وحدة صناعية، وتم طرح ٧٥٠ كبداية وعند الانتهاء منها سيتم طرح عدد اخر من المصانع الجاهزة، كما تم ربط المشروع مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى انه من خلال البوابة سيتم طرح الاراضي والوحدات الصناعية واساليب التقسيط.



ولفت رئيس الوزراء الى ان بعض الصناعات انخفضت اسعار منتجاتها عقب تخفيض سعر الغاز المستخدم في تلك الصناعة، مشيرا الو ان هذا الملف ملف هام لنضمن ان نصل لنسبة نمو لا تقل عن ٧٪؜ واكثر.



وأوضح رئيس الحكومة أن معدل التضخم هبط بنسبة ٤،٦٪؜ وهذا نتيجة لانخفاض اسعار السلع الغذائية الاساسية في السوق، وهذا يدل على جهود الدولة لتوفير هذه السلع للمواطنين.