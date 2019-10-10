الاوبرا تستقبل أولى عروض المتروبوليتان فى الموسم الجديد

تبدأ دار الأوبرا المصرية النقل المباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية بعد ان نجحت فى تجديد التعاقد للعام العاشر على التوالى، حيث يتم بث أوبرا توراندوت للموسيقار الإيطالى الشهير جاكومو بوتشينى فى السابعة مساء السبت المقبل 12 أكتوبر على المسرح الصغير .



اوبرا توراندوت مبنية علي مسرحية تحمل نفس الاسم كتبها كارلو جوتسي عام 1762 اقتبسها بدوره من حكايات الف ليلة وليلة وتضم ثلاثة فصول تدور احداثها فى الصين حول وقوع الأمير كالاف في غرام الأميرة توراندوت التى رهنت الزواج منه باجتيازه اختبار يتمثل فى حل ثلاثة الغاز معقدة وينجح كالاف في الاختبار لكن الاميرة تصر على رفض الزواج منه وتتوالى الأحداث .



جدير بالذكر ان بوتشينى توفى قبل انهاء كتابته لاوبرا توراندوت حيث اكمل المقطع الأخير منها المؤلف فرانكو ألفانو وعرضت لاول مرة فى مسرح لاسكالا بميلانو في 25 ابريل عام 1926 .



يشار ان البث المباشر من اوبرا المتروبوليتان هذا الموسم 2019 – 2020 يشهد نقل 9 اوبرات من اهم الاعمال الكلاسيكية العالمية والحديثة هى مانون لـ ماسينيه ، مدام بتر فلاى - توراندوت – توسكا لـ بوتشينى ، فازييك لـ بيرج ، بورجى وبس لـ جيرشوين ، اجريبينا لـ هاندل ، هولاند الطائر لـ فاجنر وماريا ستوارد لـ دونيزيتى .



المعروف أن النقل المباشر لعروض المتروبوليتان الامريكية بالاوبرا المصرية يأتى فى اطار التواصل بين الاوبرتين ويهدف لايجاد حالة من الرواج الفني والثقافي فى مصر ويتم عن طريق التقنية عالية الجودة والتى تتميز بالصوت المجسم وشاشة العرض الضخمة بمساحة المسرح الصغير بحيث يشعر المشاهد بأنه داخل مسرح المتروبوليتان بأمريكا ووضعت دار الأوبرا المصرية كافة الاحتياطيات والمواصفات العالمية المتعارف عليها فى هذا المجال من اجل ضمان جودة البث .