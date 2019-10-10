وزير أمن الاحتلال: 3 دول عربية تهرب الأسلحة إلى إسرائيل

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أردان، اليوم الخميس، أن هناك 3 دول عربية يتم تهريب غالبية الأسلحة التى تصل إلى إسرائيل عن طريقها.



وأوضح أردان أن تلك الدول هي سوريا ولبنان والأردن وتهرب الأسلحة إالى مناطق الضفة الغربية ومنها إلى إسرائيل.



وشدد أردان على ضرورة تشديد العقوبة المفروضة على كل من يتاجر بهذه الأسلحة، وأن هناك حاجة ملحة لقيام الجهاز القضائي والمحاكم بالتعامل مع هذه القضايا بصورة حازمة أكثر، موضحًا.



وقال أن الشرطة تبذل قصارى جهدها من أجل فك ألغاز جرائم القتل التي ارتكبت في الوسط العربي، مبينًا أن النتائج في هذا المضمار قريبة من تلك النتائج المتعلقة بفك الألغاز في المجتمع اليهودي.،ونسب تفوق الشرطة في الوسط اليهودي إلى وجود كاميرات مراقبة بشكل أكبر والى تعاون المواطنين اليهود مع الشرطة.