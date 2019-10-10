مهووس ويرتكب جريمة مكتملة الأركان.. نواب البرلمان يطالبون بتقديم أردوغان للمحاكمة الدولية.. وتدخل مجلس الأمن لوقف العدوان على سوريا

سليمان وهدان:
أردوغان يدعم الجماعات الارهابية في سوريا ويجب محاكمته
صلاح حسب الله:
صلاح حسب الله:
رئيس تركيا يرتكب جريمة مكتملة الأركان
فرج عامر يطالب بتحرك مجلس الأمن لوقف العدوان التركي على سوريا
ادانت وزارة الخارجية أمس، الأربعاء، بأشد العبارات، العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدة أن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخًا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية، مسئولية المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.
فى البداية أدان سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الوفد، العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدا أنه اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويهدد بعودة تنظيم "داعش".
وأكد سليمان وهدان، في بيان له اليوم، أن أردوغان يرتكب انتهاكات وجرائم واضحة فى حق الشعب السورى، من خلال القصف العشوائي المستمرة ضد المواطنين الأبرياء، مشيرا إلى أن ما يقوم به أردوغان فى شمال سوريا يستوجب محاسبته أمام المحاكم الدولية.
وأشار سليمان وهدان، إلى أن أردوغان والمخابرات التركية تقوم بدعم كامل للتنظيمات الإرهابية فى سوريا، وعلى رأسهم جبهة النصرة الإرهابية، كما أن تركيا كانت ومازلت تمثل منطقة ارتكاز لتوزيع الإرهابين على دول عربية مثل سوريا والعراق وليبيا لضرب استقرار تلك الدول، والاستفادة من حالة الفوضى فيها، مضيفا" أنها حرب ضد الإنسانية و أين منظمات حقوق الانسان من انتهاكات أردوغان المستمرة.
وطالب "وكيل النواب"، المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسئوليته وإدانة قتل الأطفال والمدنين العزل والتصدي لهذه الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، محذرا من أن أردوغان يحاول تعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا وفقًا للمصالح التركية.
ومن جهته.. أعرب حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، عن ادانته للتدخل العسكري السافر من الجانب التركي على شمال شرقي سوريا الشقيقة، ووصف هذا التدخل بأنه جريمة دولية مكتملة الأركان، وتنال من استقلالية وسيادة الدول وسلامتها.
وأشار حزب الحرية المصري، في بيانه، إلي أن تركيا تهدف لتفتيت سوريا، وتضرب بالمواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط، مضيفا أن العدوان التركي يعد انتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي نص على أن الدول فرادى أو جماعات حين ترتكب جريمة عدوان تلجأ الدولة المعتدى عليها للدفاع عن النفس، باعتباره حقا طبيعيا وشرعيا للدول بشرط التناسب بين رد فعل الدفاع مع الفعل العدواني، وإخطار مجلس الأمن بالإجراءات العسكرية التي قامت بها الدول للدفاع عن النفس، مؤكدا أن ذلك يعد تحدي للمجتمع الدولي بأكمله.
وطالب حزب الحرية المصري، مجلس الأمن بالتصدي لتلك التحركات العسكرية واتخاذ خطوات جادة نحو ذلك، كما طالب الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة على الفور وإصدار قرارات صارمة ضد الانتهاكات التي تحدث للشعب السوري.
واستنكر حزب الحرية المصري، في بيانه، ما تقوم به تركيا حسب إعلانها عن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري للقضاء على التواجد الكردي متمثل في وحدات حماية الشعب الكردية، في الوقت الذي تحتضن فيه تركيا الإرهابيين وتعمل ليل نهار على إثارة الفتن ونشر البلبلة والفوضي وزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية.
وفى سياق متصل، ثمن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الموقف المصرى الواضح بشان العدوان التركى على الاراضى السورية، مشيرا الى تأييده التام لاعلان وزارة الخارجية المصرية فى بيانها بأن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخًا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وأنه يجب على المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، ان يقوم بدوره في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.
وأشاد "عامر" فى بيان له بتحذير مصر من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ودعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تلك التطورات وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها، معتبرا العدوان التركى على سوريا بانه اعتداء سافر وغير مقبول على سيادة سوريا على أراضيها وأن الحرب التركية على الشمال السورى يعد أمرا مرفوضا ويخالف ميثاق الأمم المتحدة ولابد من التدخل الفورى من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف هذا العدوان الخطير الذى يحول المنطقة الى ساحة للاقتتال
وطالب المهندس محمد فرج عامر من المجتمع الدولى بالاسراع فى اتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام الارهابى التركى وان تبدأ هذه الإجراءات بتقديم السطان التركى المهووس رجب طيب اردوغان وعصابته الإجرامية الى المحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا انه يجب محاكمة اردوغان كمجرد حزب بعد الجرائم الارهابية التى ارتكبها داخل عدد من الدول العربية وضد معارضيه داخل تركيا.
فرج عامر يطالب بتحرك مجلس الأمن لوقف العدوان التركي على سوريا
ادانت وزارة الخارجية أمس، الأربعاء، بأشد العبارات، العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدة أن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخًا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية، مسئولية المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.
فى البداية أدان سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الوفد، العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدا أنه اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويهدد بعودة تنظيم "داعش".
وأكد سليمان وهدان، في بيان له اليوم، أن أردوغان يرتكب انتهاكات وجرائم واضحة فى حق الشعب السورى، من خلال القصف العشوائي المستمرة ضد المواطنين الأبرياء، مشيرا إلى أن ما يقوم به أردوغان فى شمال سوريا يستوجب محاسبته أمام المحاكم الدولية.
وأشار سليمان وهدان، إلى أن أردوغان والمخابرات التركية تقوم بدعم كامل للتنظيمات الإرهابية فى سوريا، وعلى رأسهم جبهة النصرة الإرهابية، كما أن تركيا كانت ومازلت تمثل منطقة ارتكاز لتوزيع الإرهابين على دول عربية مثل سوريا والعراق وليبيا لضرب استقرار تلك الدول، والاستفادة من حالة الفوضى فيها، مضيفا" أنها حرب ضد الإنسانية و أين منظمات حقوق الانسان من انتهاكات أردوغان المستمرة.
وطالب "وكيل النواب"، المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسئوليته وإدانة قتل الأطفال والمدنين العزل والتصدي لهذه الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، محذرا من أن أردوغان يحاول تعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا وفقًا للمصالح التركية.
ومن جهته.. أعرب حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، عن ادانته للتدخل العسكري السافر من الجانب التركي على شمال شرقي سوريا الشقيقة، ووصف هذا التدخل بأنه جريمة دولية مكتملة الأركان، وتنال من استقلالية وسيادة الدول وسلامتها.
وأشار حزب الحرية المصري، في بيانه، إلي أن تركيا تهدف لتفتيت سوريا، وتضرب بالمواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط، مضيفا أن العدوان التركي يعد انتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي نص على أن الدول فرادى أو جماعات حين ترتكب جريمة عدوان تلجأ الدولة المعتدى عليها للدفاع عن النفس، باعتباره حقا طبيعيا وشرعيا للدول بشرط التناسب بين رد فعل الدفاع مع الفعل العدواني، وإخطار مجلس الأمن بالإجراءات العسكرية التي قامت بها الدول للدفاع عن النفس، مؤكدا أن ذلك يعد تحدي للمجتمع الدولي بأكمله.
وطالب حزب الحرية المصري، مجلس الأمن بالتصدي لتلك التحركات العسكرية واتخاذ خطوات جادة نحو ذلك، كما طالب الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة على الفور وإصدار قرارات صارمة ضد الانتهاكات التي تحدث للشعب السوري.
واستنكر حزب الحرية المصري، في بيانه، ما تقوم به تركيا حسب إعلانها عن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري للقضاء على التواجد الكردي متمثل في وحدات حماية الشعب الكردية، في الوقت الذي تحتضن فيه تركيا الإرهابيين وتعمل ليل نهار على إثارة الفتن ونشر البلبلة والفوضي وزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية.
وفى سياق متصل، ثمن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الموقف المصرى الواضح بشان العدوان التركى على الاراضى السورية، مشيرا الى تأييده التام لاعلان وزارة الخارجية المصرية فى بيانها بأن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخًا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وأنه يجب على المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، ان يقوم بدوره في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.
وأشاد "عامر" فى بيان له بتحذير مصر من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ودعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تلك التطورات وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها، معتبرا العدوان التركى على سوريا بانه اعتداء سافر وغير مقبول على سيادة سوريا على أراضيها وأن الحرب التركية على الشمال السورى يعد أمرا مرفوضا ويخالف ميثاق الأمم المتحدة ولابد من التدخل الفورى من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف هذا العدوان الخطير الذى يحول المنطقة الى ساحة للاقتتال
وطالب المهندس محمد فرج عامر من المجتمع الدولى بالاسراع فى اتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام الارهابى التركى وان تبدأ هذه الإجراءات بتقديم السطان التركى المهووس رجب طيب اردوغان وعصابته الإجرامية الى المحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا انه يجب محاكمة اردوغان كمجرد حزب بعد الجرائم الارهابية التى ارتكبها داخل عدد من الدول العربية وضد معارضيه داخل تركيا.