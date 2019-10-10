أمر تكليف..عرض للبيت الفني للمسرح في جامعة المنيا

تستضيف جامعة المنيا على مسرح مركز الفنون والآداب والمؤتمرات خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر العرض المسرحى "أمر تكليف" الذي تنظمه وزارة الثقافة - البيت الفنى للمسرح، وذلك في إطار خطتها التي تقيمها في جميع أنحاء الوطن بهدف إبراز دور الإبداع في تنمية وعى الإنسان وبناء المجتمع، والتأكيد علي أهمية الرسالة السامية للفكر والفن في الارتقاء بالوجدان وتهذيب السلوك.





وقال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، في بيان، الخميس، إن استضافة الجامعة لهذا العمل الذي تنظمه وزارة الثقافة يأتى متزاما مع احتفالات الجامعة بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ومع رؤية الجامعة فى بناء شخصية متكاملة لطلابها على كافة المستويات العلمية والثقافية، والسعى لتعزيز قيم الولاء والانتماء والمواطنة والتسامح بين طلابها من خلال استضافة المؤتمرات العلمية والندوات التثقيفية والأعمال الفنية الهادفة التى تعرض وتناقش القضايا القومية والمجتمعية التى يمر بها الوطن.



