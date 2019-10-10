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تعليم

أمر تكليف..عرض للبيت الفني للمسرح في جامعة المنيا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:48 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تستضيف جامعة المنيا على مسرح مركز الفنون والآداب والمؤتمرات خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر العرض المسرحى "أمر تكليف" الذي تنظمه وزارة الثقافة - البيت الفنى للمسرح، وذلك في إطار خطتها التي تقيمها في جميع أنحاء الوطن بهدف إبراز دور الإبداع في تنمية وعى الإنسان وبناء المجتمع، والتأكيد علي أهمية الرسالة السامية للفكر والفن في الارتقاء بالوجدان وتهذيب السلوك.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، في بيان، الخميس، إن استضافة الجامعة لهذا العمل الذي تنظمه وزارة الثقافة يأتى متزاما مع احتفالات الجامعة بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ومع رؤية الجامعة فى بناء شخصية متكاملة لطلابها على كافة المستويات العلمية والثقافية، والسعى لتعزيز قيم الولاء والانتماء والمواطنة والتسامح بين طلابها من خلال استضافة المؤتمرات العلمية والندوات التثقيفية والأعمال الفنية الهادفة التى تعرض وتناقش القضايا القومية والمجتمعية التى يمر بها الوطن.

وأوضح الدكتور أحمد سيد التلاوى مدير مركز الفنون والآداب والمؤتمرات بأن المركز يعمل بكامل طاقته لاستقبال العرض المسرحي، والتنسيق مع البيت الفنى للمسرح "المسرح الحديث " لإنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستضافة هذا العمل المتميز، والذي يتناول عرضا لدور الدولة فى مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود، ودعم الجنود المصريين والمواطنين بالمحافظات والمناطق الحدودية، مشيرًا أن العمل من انتاج المسرح الحديث بقيادة الفنان أشرف طلبة ، وإخراج باسم قناوى وبطولة شريف العجمى وكريم الحسين.
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