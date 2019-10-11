انفينكس تضخ استثمارات جديدة في السوق المصري

افتتحت شركة انفينكس العلامة التجارية الرائدة للهواتف الذكية عبر الانترنت، والمتواجدة في أكثر من 30 سوقا ناشئا حول العالم، أحدث متاجرها في شارع عبد العزيز بمنطقة العتبة بوسط القاهرة، في إطار سعي الشركة لدعم العلامة التجارية، وإتاحة الفرصة للمستخدمين لتجريب أحدث الهواتف الذكية.



بهذه المناسبة قال هنري بارك مدير العلامات التجارية في شركة Infinix Egypt: "إن الشركة تسعى للتوسع في السوق المصري لأنه سوق كبير وهام جدًا لإنفينكس"، موضحًا أنه سيتم خلال العام الجاري ضخ استثمارات جديدة في فروع المحلات التابعة لانفينكس وافتتاح فروع جديدة لإتاحة الفرصة للمستخدمين لتجربة هواتف انفينكس عن قرب.



وأضاف مدير العلامات التجارية في شركة Infinix Egypt، أن الشركة تقدم فرص عمل للشباب المصري من خلال فروعها الجديدة، وتسعى لترسيخ علامتها التجارية في السوق المصري وإطلاق هواتف متميزة بأسعار مناسبة خلال الشهور القليلة المقبلة.



ويقدم فرع انفينكس الجديد تجربة متميزة للمستخدم حيث يضم Infinix Experience Zone ، وهي منطقة يقوم فيها زوار الفرع بتجربة هواتف انفينكس الجديدة، والتعرف على مميزاتها وأحدث التطبيقات التي تقدمها عمليًا وبنفسه مع وجود متخصص يجيب على كافة استفساراته حول الهواتف ومميزاتها.



وأكد بارك، أن INFINIX مستمرة في وعدها بتقديم أحدث التكنولوجيات الموجودة في مجال الهواتف الذكية للمستخدمين لإبقائهم على اطلاع دائم بأحدث التقنيات حول العالم مع تمكينهم من تجربتها بأسعار معقولة.