إحلال وتجديد مدرسة المشير عبد الحكيم عامر الثانوية بسمالوط

انتهت محافظة المنيا من أعمال إحلال وتجديد مدرسة المشير عبد الحكيم عامر الثانوية بقرية إسطال بمركز سمالوط، بتمويل من البنك الأهلي المصري.



وافتتح اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، نائبًا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا التجديدات بحضور محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدحت القاضي رئيس مدينة سمالوط، محمد لطفي مدير منطقة البنك الأهلي.



وتفقد السكرتير المساعد فصول المدرسة وتجهيزات المكتبة ومعمل الحاسب الآلي ومعمل العلوم بالمدرسة، مشيدًا بالتجهيزات الموجودة بالمدرس، حيث جرى تطوير 19 فصلا بالمدرسة بالإضافة لتطوير معمل العلوم والحاسب الآلي، كما تم تسليم زى مدرسي للطلاب وأدوات مدرسية.



ووجه السكرتير المساعد الشكر لجميع المؤسسات على مساهمتهم المستمرة لتحقيق التنمية ولاهتمامهم بالتعليم وخاصة في المناطق الفقيرة والمحرومة.